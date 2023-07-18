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    «Тоттенхэм» назвал «Спартаку» цену на Санчеса

    «Тоттенхэм» готов отпустить центрального защитника Дэвинсона Санчеса в «Спартак».

    Лондонский клуб требует за трансфер игрока 13,3 миллиона евро.

    Сам колумбиец рассчитывает на зарплату в «Спартаке» не менее 3 миллионов евро в год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +326

      Айболид 3 часа назад

      — Нет, действительно, это ч-черт знает что такое!
      — Дерут с трудящихся втридорога. Ей-Богу!.. А потом "санчесам" такие з/п платут С ума сойти...

      1
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      Рейтинг: +14929

      R_a_i_n > Айболид 2 часа назад

      Бедняга, ты прям сидишь на сайте и ждешь, когда же выйдет новость со Спартаком. Вот житуха...

      0
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      Рейтинг: +326

      Айболид > R_a_i_n 3 минуты назад

      Мне до твоего корефана -"чумохода" , как до луны . Тот 24/7 здесь , в позе для низкого старта .
      Мне до твоего Спартака вообще дела нет , но ведь вы же не можете на своих ветках Зенит не упомянуть . Верю что хочется не упоминать , но уже физически не возможно .
      Да ты и сам в свои выдумки не веришь поди .

      0
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      Рейтинг: +1128

      7:1 3 часа назад

      3 ляма в год?) ахаха, гы-гы-гы! но ничего, сегодня нефтча отдерёт спортаг - и хрякам придётся выложить столько, сколько потребуют, потому что с такими дырами в обороне прямой путь в фнл)

      2
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      Рейтинг: +14929

      R_a_i_n > 7:1 2 часа назад

      Глор, Нева, радужный, позор. Составить сможешь??

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