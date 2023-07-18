«Тоттенхэм» назвал «Спартаку» цену на Санчеса

«Тоттенхэм» готов отпустить центрального защитника Дэвинсона Санчеса в «Спартак».

Лондонский клуб требует за трансфер игрока 13,3 миллиона евро.

Сам колумбиец рассчитывает на зарплату в «Спартаке» не менее 3 миллионов евро в год.