«Тоттенхэм» назвал «Спартаку» цену на Санчеса

— Нет, действительно, это ч-черт знает что такое!
— Дерут с трудящихся втридорога. Ей-Богу!.. А потом "санчесам" такие з/п платут С ума сойти...
«Тоттенхэм» готов отпустить центрального защитника Дэвинсона Санчеса в «Спартак».
Лондонский клуб требует за трансфер игрока 13,3 миллиона евро.
Сам колумбиец рассчитывает на зарплату в «Спартаке» не менее 3 миллионов евро в год.
- В прошлом сезоне Санчес провел 24 матча без голевых действий.
- Контракт футболиста с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
- Помимо «Спартака», он заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».