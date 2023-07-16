Бердыев ответил, выведет ли он «Динамо» Мх в Лигу чемпионов

Главного тренера махачкалинского «Динамо» Курбана Бердыева спросили после матча первого тура Первой лиги против «Торпедо» (0:2), сможет ли он вывести команду в Лигу чемпионов, как это сделал с «Рубином».

– С «Рубином» вы дошли до Лиги чемпионов. Верите, что с махачкалинским «Динамо» это возможно?

– Сейчас в Дагестане начинается футбольный бум. Меня это радует. Очень много безусловно талантливых мальчиков в республике. А что касается Лиги чемпионов – время покажет. Мы не ставим себе никаких ограничений по развитию.