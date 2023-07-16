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    Бердыев ответил, выведет ли он «Динамо» Мх в Лигу чемпионов

    Главного тренера махачкалинского «Динамо» Курбана Бердыева спросили после матча первого тура Первой лиги против «Торпедо» (0:2), сможет ли он вывести команду в Лигу чемпионов, как это сделал с «Рубином».

    – С «Рубином» вы дошли до Лиги чемпионов. Верите, что с махачкалинским «Динамо» это возможно?

    – Сейчас в Дагестане начинается футбольный бум. Меня это радует. Очень много безусловно талантливых мальчиков в республике. А что касается Лиги чемпионов – время покажет. Мы не ставим себе никаких ограничений по развитию.

    • Бердыев принял «Динамо» за неделю до старта Первой лиги.
    • Весной тренер покинул «Сочи».
    • «Рубин» Бердыева побеждал «Барселону» на «Камп Ноу» (2:1).

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    Источник: телеграм-канал «Динамо» Мх

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    Сегодня, 19:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12584

      DeStar 34 минуты назад

      вопрос конечно глупый...

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