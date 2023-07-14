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  • «Это очень сильный нападающий»: Семин похвалил новый трансфер «Спартака»

«Это очень сильный нападающий»: Семин похвалил новый трансфер «Спартака»

14 июля 2023, 09:26
12

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сeмин заявил, что ЦСКА нужно подписать нападающего.

«Нужны ли усиления ЦСКА? В клубе должны лучше знать, чем мы все. Наверное, ЦСКА нужен нападающий. Вот «Спартак» взял игрока из «Кадиса» (Тео Бонгонда – прим. «Бомбардира»). По-моему, это очень сильный нападающий.

Нападающие всем нужны, но это эксклюзивная позиция, которая, во-первых, дорого стоит. Во-вторых, не так просто кого-то найти, взять. Но Фeдор Чалов достаточно коллективный игрок, поэтому, возможно, они особо никого не брали туда», – сказал Сeмин.

  • Конголезец куплен у испанского «Кадиса» за 7+3 миллиона евро.
  • Бонгонда будет выступать в «Спартаке» под 77-м номером.
  • Контракт рассчитан на 3 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Бонгонда Тео Семин Юрий
Комментарии (12)
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ilichkadr
1689317782
Семин знает про этого нападающего столько, сколько знают про него все российские болелы. Понимаю, Палычу надо напоминать о себе.
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paracetamol
1689318449
Черные свини ныне в почете - сказал ЮрШпалыч!
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derrik2000
1689323235
Дожили... ((( То Сёмин Романцеву, что называется, в рот смотрел и всех, кто уже оказывался не нужен Спартаку, к себе ХАПАЛ, поскольку ВСЕ трансферы Локо по сравнению с трансферами Спартака в ТО время ничего кроме хохота не вызывает. И тот же Лоськов стал "звЯздой" только после того, как Спартак стали манагеры, близкие к Лукойлу, планомерно уничтожать. О других !звёздах" Локомотива даже и писать неохота.
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E5
1689324598
В ЦСКА последние топовые напы были Вагнер, Думбия , на этом всё и это печально, что столько времени прошло, а фамилии не меняются(
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zigbert
1689337742
Никто не против если слова Семина подтвердятся.
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alefreddy
1689345021
может сейчас пришли люди с трезвой оценкой и берут качественных игроков
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