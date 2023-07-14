«Это очень сильный нападающий»: Семин похвалил новый трансфер «Спартака»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сeмин заявил, что ЦСКА нужно подписать нападающего.
«Нужны ли усиления ЦСКА? В клубе должны лучше знать, чем мы все. Наверное, ЦСКА нужен нападающий. Вот «Спартак» взял игрока из «Кадиса» (Тео Бонгонда – прим. «Бомбардира»). По-моему, это очень сильный нападающий.
Нападающие всем нужны, но это эксклюзивная позиция, которая, во-первых, дорого стоит. Во-вторых, не так просто кого-то найти, взять. Но Фeдор Чалов достаточно коллективный игрок, поэтому, возможно, они особо никого не брали туда», – сказал Сeмин.
- Конголезец куплен у испанского «Кадиса» за 7+3 миллиона евро.
- Бонгонда будет выступать в «Спартаке» под 77-м номером.
- Контракт рассчитан на 3 года.
Источник: Metaratings