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    • «Это очень сильный нападающий»: Семин похвалил новый трансфер «Спартака»

    «Это очень сильный нападающий»: Семин похвалил новый трансфер «Спартака»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сeмин заявил, что ЦСКА нужно подписать нападающего.

    «Нужны ли усиления ЦСКА? В клубе должны лучше знать, чем мы все. Наверное, ЦСКА нужен нападающий. Вот «Спартак» взял игрока из «Кадиса» (Тео Бонгонда – прим. «Бомбардира»). По-моему, это очень сильный нападающий.

    Нападающие всем нужны, но это эксклюзивная позиция, которая, во-первых, дорого стоит. Во-вторых, не так просто кого-то найти, взять. Но Фeдор Чалов достаточно коллективный игрок, поэтому, возможно, они особо никого не брали туда», – сказал Сeмин.

    • Конголезец куплен у испанского «Кадиса» за 7+3 миллиона евро.
    • Бонгонда будет выступать в «Спартаке» под 77-м номером.
    • Контракт рассчитан на 3 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18579

      paracetamol 9 минут назад

      Черные свини ныне в почете - сказал ЮрШпалыч!

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      Рейтинг: +15474

      Алексей З 13 минут назад

      Надеемся. Посмотрим в деле.

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      Рейтинг: +19109

      ilichkadr 20 минут назад

      Семин знает про этого нападающего столько, сколько знают про него все российские болелы. Понимаю, Палычу надо напоминать о себе.

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