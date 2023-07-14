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    • Клаудиньо договорился с «Фламенго»: он каждый день говорит, что хочет играть в Бразилии (Globo)

    Клаудиньо договорился с «Фламенго»: он каждый день говорит, что хочет играть в Бразилии (Globo)

    13 июля «Фламенго» сделал первое официальное предложение по трансферу полузащитника Клаудиньо, сообщает Globo.

    Бразильский клуб предложил за футболиста 15 миллионов евро, которые хочет выплачивать в течение пяти лет – десятью частями по 1,5 миллиона евро. «Зенит» оценивает предложение.

    Клаудиньо и «Фламенго» уже договорились о контракте до 2027 года. В окружении игрока утверждают, что он каждый день настойчиво говорит о своем желании играть за бразильский клуб.

    • «Зенит» купил бразильца летом 2021-го за 12 млн евро.
    • Он забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.
    • На прошлой неделе Клаудиньо заявил, что останется в петербургской команде.

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    Источник: Globo

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    Сегодня, 07:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18579

      paracetamol 2 минуты назад

      Да пошел он. 40 лямов и сами упакуем!

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      Ответить
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      Рейтинг: +19109

      ilichkadr 7 минут назад

      Ага. Каждый день говорит,.....как мантру. Ну, возьмите меня......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +768

      FCSpartakM 12 минут назад

      Гениальные продажи зенита не за горами. Я предлагаю платить по 50 тыс рублей в месяц .

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      Рейтинг: +4569

      Snek 34 минуты назад

      Что-то пошло не так... Бразильская диаспора хочет разбежаться из Зенита.

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      Рейтинг: +5207

      neveldomha 39 минут назад

      Может Газпрому стоит купить фламенго

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