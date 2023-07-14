Клаудиньо договорился с «Фламенго»: он каждый день говорит, что хочет играть в Бразилии (Globo)

13 июля «Фламенго» сделал первое официальное предложение по трансферу полузащитника Клаудиньо, сообщает Globo.

Бразильский клуб предложил за футболиста 15 миллионов евро, которые хочет выплачивать в течение пяти лет – десятью частями по 1,5 миллиона евро. «Зенит» оценивает предложение.

Клаудиньо и «Фламенго» уже договорились о контракте до 2027 года. В окружении игрока утверждают, что он каждый день настойчиво говорит о своем желании играть за бразильский клуб.