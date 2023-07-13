Уткин прошелся по Быстрову, который раскритиковал Кузяева за переход в «Гавр»

Блогер Василий Уткин прокомментировал слова экс-игрока «Зенита» Владимира Быстрова о переходе полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».
Ранее Быстров раскритиковал Кузяева: «Пример Дзюбы ничему не научил никого?».
«Еще один эксперт по переездам в Европу. Володька…
Быстров, надо признать, сам два раза переезжал в Европу. В пятом году из Петербурга в Москву, в девятом обратно.
Его советы, конечно, крайне ценны», – написал Уткин в телеграме.
- 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
- С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
- Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина