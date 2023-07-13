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    • Уткин прошелся по Быстрову, который раскритиковал Кузяева за переход в «Гавр»

    Уткин прошелся по Быстрову, который раскритиковал Кузяева за переход в «Гавр»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал слова экс-игрока «Зенита» Владимира Быстрова о переходе полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

    Ранее Быстров раскритиковал Кузяева: «Пример Дзюбы ничему не научил никого?».

    «Еще один эксперт по переездам в Европу. Володька…

    Быстров, надо признать, сам два раза переезжал в Европу. В пятом году из Петербурга в Москву, в девятом обратно.

    Его советы, конечно, крайне ценны», – написал Уткин в телеграме.

    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
    • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +312

      Napaleon Banapart 32 секунды назад

      Зарема когда говорит о футболе толку больше чем от Володьки..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1612

      elessar arnor 1 минуту назад

      Володька, как патриоты нынешние, вата наглухо забило мышление

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +573

      НикКин 2 минуты назад

      Все правильно еще надо было и Ловчему мозги вправить

      1
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