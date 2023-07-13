Уткин прошелся по Быстрову, который раскритиковал Кузяева за переход в «Гавр»

Блогер Василий Уткин прокомментировал слова экс-игрока «Зенита» Владимира Быстрова о переходе полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

Ранее Быстров раскритиковал Кузяева: «Пример Дзюбы ничему не научил никого?».

«Еще один эксперт по переездам в Европу. Володька…

Быстров, надо признать, сам два раза переезжал в Европу. В пятом году из Петербурга в Москву, в девятом обратно.

Его советы, конечно, крайне ценны», – написал Уткин в телеграме.