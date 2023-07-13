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  • «Пример Дзюбы ничему не научил?»: Быстров раскритиковал Кузяева за переход в Лигу 1

«Пример Дзюбы ничему не научил?»: Быстров раскритиковал Кузяева за переход в Лигу 1

13 июля 2023, 14:40
7

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Игрок рискнул в 30 лет умчаться в Европу и попробовать себя там. Не кажется ли нам всем, что это явно ошибочное решение?

В Европу нужно уезжать, когда ты на пике формы, зрелый по мозгам, но молодой по возрасту, добившийся чего-то в чемпионате России футболист. А не когда перед тобой уже закат карьеры.

Пример Дзюбы ничему не научил никого? Уехал человек в Турцию – вернулся человек из Турции. Потому что сложно себя было проявить, сложно.

Но Далер, видимо, выводов никаких не сделал и руководствуется только своими амбициями», – написал Быстров в телеграме.

  • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
  • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
  • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
  • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова
Франция. Лига 1 Гавр Быстров Владимир Кузяев Далер
Комментарии (7)
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НикКин
1689250344
Ну да Володька знает где играть то надо было в конченом зените и таком же спартаке карьера удалась дебил
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Cromathaar
1689250887
Дзюба так-то забил 1 гол в трех матчах, не такая плохая статистика :) А вот что за чехарда там внутри клуба происходила, мы скорее всего никогда не узнаем: там и с Баллотелли скандал был, и с Ракицким мутная история, и все примерно в один и тот же период.
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erybov1965
1689252171
Ладно бы,комментировал игрок,который ранее играл только в одной команде в России,или еще в Европе поиграл,ссылаясь на собственный опыт.Но Быстров все знает про других,"медиум".
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FCSpartakM
1689262638
У Быстрика печаль на душе, что его бегунка в Европу так и никуда не взяли. А сравнивать чемпионат Франции с турецким только маразматик может. Абсолютно разные уровни , лучше играть в аутсайдере во Франции, нежели в чемпионате, который чуть ли не хуже нашего.
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