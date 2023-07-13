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    • «Пример Дзюбы ничему не научил?»: Быстров раскритиковал Кузяева за переход в Лигу 1

    «Пример Дзюбы ничему не научил?»: Быстров раскритиковал Кузяева за переход в Лигу 1

    Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

    «Игрок рискнул в 30 лет умчаться в Европу и попробовать себя там. Не кажется ли нам всем, что это явно ошибочное решение?

    В Европу нужно уезжать, когда ты на пике формы, зрелый по мозгам, но молодой по возрасту, добившийся чего-то в чемпионате России футболист. А не когда перед тобой уже закат карьеры.

    Пример Дзюбы ничему не научил никого? Уехал человек в Турцию – вернулся человек из Турции. Потому что сложно себя было проявить, сложно.

    Но Далер, видимо, выводов никаких не сделал и руководствуется только своими амбициями», – написал Быстров в телеграме.

    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
    • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 14:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +222

      erybov1965 40 минут назад

      Ладно бы,комментировал игрок,который ранее играл только в одной команде в России,или еще в Европе поиграл,ссылаясь на собственный опыт.Но Быстров все знает про других,"медиум".

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      Рейтинг: +882

      Cromathaar 1 час назад

      Дзюба так-то забил 1 гол в трех матчах, не такая плохая статистика :) А вот что за чехарда там внутри клуба происходила, мы скорее всего никогда не узнаем: там и с Баллотелли скандал был, и с Ракицким мутная история, и все примерно в один и тот же период.

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      Рейтинг: +14697

      R_a_i_n > Cromathaar 39 минут назад

      Он не забил, он украл. Мяч уже пересекал линию ворот, когда зюба его ковырнул.

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      Рейтинг: +572

      НикКин 1 час назад

      Ну да Володька знает где играть то надо было в конченом зените и таком же спартаке карьера удалась дебил

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