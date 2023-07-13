«Пример Дзюбы ничему не научил?»: Быстров раскритиковал Кузяева за переход в Лигу 1

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Игрок рискнул в 30 лет умчаться в Европу и попробовать себя там. Не кажется ли нам всем, что это явно ошибочное решение?

В Европу нужно уезжать, когда ты на пике формы, зрелый по мозгам, но молодой по возрасту, добившийся чего-то в чемпионате России футболист. А не когда перед тобой уже закат карьеры.

Пример Дзюбы ничему не научил никого? Уехал человек в Турцию – вернулся человек из Турции. Потому что сложно себя было проявить, сложно.

Но Далер, видимо, выводов никаких не сделал и руководствуется только своими амбициями», – написал Быстров в телеграме.