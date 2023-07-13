«Пример Дзюбы ничему не научил?»: Быстров раскритиковал Кузяева за переход в Лигу 1

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».
«Игрок рискнул в 30 лет умчаться в Европу и попробовать себя там. Не кажется ли нам всем, что это явно ошибочное решение?
В Европу нужно уезжать, когда ты на пике формы, зрелый по мозгам, но молодой по возрасту, добившийся чего-то в чемпионате России футболист. А не когда перед тобой уже закат карьеры.
Пример Дзюбы ничему не научил никого? Уехал человек в Турцию – вернулся человек из Турции. Потому что сложно себя было проявить, сложно.
Но Далер, видимо, выводов никаких не сделал и руководствуется только своими амбициями», – написал Быстров в телеграме.
- 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
- С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
- Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова