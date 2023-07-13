Семак назвал единственного игрока «Зенита», чье участие в матче за Суперкубок России под вопросом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными в преддверии старта нового сезона.

«Под вопросом – только Клаудиньо, остальные готовы сыграть. Шанс на то, что он выйдет на поле с ЦСКА, есть», – заявил Семак.