Семак назвал единственного игрока «Зенита», чье участие в матче за Суперкубок России под вопросом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными в преддверии старта нового сезона.
«Под вопросом – только Клаудиньо, остальные готовы сыграть. Шанс на то, что он выйдет на поле с ЦСКА, есть», – заявил Семак.
- «Зенит» – чемпион РПЛ, ЦСКА – обладатель Кубка России.
- Команды разыграют трофей в субботу, 15 июля, в 17:00 мск в Казани.
- Клаудиньо травмировался в воскресном матче Кубка PARI Премьер против «Фенербахче».
- У бразильца проблемы с правым коленом.
Источник: телеграм-канал «Зенита»