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    • Семак назвал единственного игрока «Зенита», чье участие в матче за Суперкубок России под вопросом

    Семак назвал единственного игрока «Зенита», чье участие в матче за Суперкубок России под вопросом

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными в преддверии старта нового сезона.

    «Под вопросом – только Клаудиньо, остальные готовы сыграть. Шанс на то, что он выйдет на поле с ЦСКА, есть», – заявил Семак.

    • «Зенит» – чемпион РПЛ, ЦСКА – обладатель Кубка России.
    • Команды разыграют трофей в субботу, 15 июля, в 17:00 мск в Казани.
    • Клаудиньо травмировался в воскресном матче Кубка PARI Премьер против «Фенербахче».
    • У бразильца проблемы с правым коленом.

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    Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА бесплатно: Суперкубок России, 15 июля 2023
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +20923

      Cleaner 3 часа назад

      Даже если у Зенита на поле будет двенадцать игроков, ЦСКА все равно выиграет Суперкубок!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6512

      Давид59 > Cleaner 3 часа назад

      Если бразилы будут также играть, как против турок, тогда да. Они тогда ещё из отпуска "не вышли". Посмотрим. Может уже вышли.

      0
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      Рейтинг: +2027

      Болотоход > Давид59 3 часа назад

      А конятина вышла?

      0
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      Рейтинг: +6512

      Давид59 > Болотоход 3 часа назад

      Не знаю. Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +1309

      Спартач80 > Cleaner 2 часа назад

      Фернандес и Медина-укатают Зенит!=)))

      0
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      Рейтинг: +234

      Айболид > Болотоход 2 часа назад

      Осторожнее ! Этоживашисамыеглавныедрузья будут 15.07.2023-го . В эту субботу будете в дёсны друг-друга лУбить , до первой очной встречи .

      0
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