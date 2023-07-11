Абаскаль охарактеризовал Бонгонда: «Спартак» покупает его за 7+3 миллиона евро

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о вингере «Кадиса» Тео Бонгонда, который в ближайшее время заключит контракт с московским клубом.

«Он может играть вертикально. Есть разные типы вингеров: те, кто играет с фланга и может сделать подачу. У нас есть такой игрок – Антон Зиньковский, который очень серьезно прибавил на протяжении прошлого сезона. Это футболист, у которого главное качество – точность в подачах.

Есть другой тип вингера – Промес, который смещается в центр, чтобы завершать атаки. Бонгонда ближе к Квинси, чем к Зиньковскому по своему типу.

Мы говорим о вертикальном, диагональном движении для того, чтобы ударить или обострить дальше. Антон в прошлом году забивал из-за пределов штрафной. И сейчас мы рассчитываем на то же самое от Тео и Хесуса.

Добавим универсализма. В прошлом сезоне мы часто заходили в штрафную, теперь мы хотим избегать лишних передач, больше конкретики, быстрее наносить удар», – заявил Абаскаль.