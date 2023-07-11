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    • Абаскаль охарактеризовал Бонгонда: «Спартак» покупает его за 7+3 миллиона евро

    Абаскаль охарактеризовал Бонгонда: «Спартак» покупает его за 7+3 миллиона евро

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о вингере «Кадиса» Тео Бонгонда, который в ближайшее время заключит контракт с московским клубом.

    «Он может играть вертикально. Есть разные типы вингеров: те, кто играет с фланга и может сделать подачу. У нас есть такой игрок – Антон Зиньковский, который очень серьезно прибавил на протяжении прошлого сезона. Это футболист, у которого главное качество – точность в подачах.

    Есть другой тип вингера – Промес, который смещается в центр, чтобы завершать атаки. Бонгонда ближе к Квинси, чем к Зиньковскому по своему типу.

    Мы говорим о вертикальном, диагональном движении для того, чтобы ударить или обострить дальше. Антон в прошлом году забивал из-за пределов штрафной. И сейчас мы рассчитываем на то же самое от Тео и Хесуса.

    Добавим универсализма. В прошлом сезоне мы часто заходили в штрафную, теперь мы хотим избегать лишних передач, больше конкретики, быстрее наносить удар», – заявил Абаскаль.

    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за Бонгонда 7+3 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах в составе «Кадиса».
    • Нападающий выступает за сборную ДР Конго.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +940

      k611 34 минуты назад

      Посмотрим что за игрок. Главное чтоб заиграл, а не лавку полировал...

      0
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      Рейтинг: +15430

      Алексей З 2 часа назад

      Заинтриговал.
      Ждём с надеждой.

      0
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      Рейтинг: +2657

      alefreddy 2 часа назад

      посмотрим что будет после похвалы(пахлавы)

      1
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