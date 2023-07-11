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  • Абаскаль охарактеризовал Бонгонда: «Спартак» покупает его за 7+3 миллиона евро

Абаскаль охарактеризовал Бонгонда: «Спартак» покупает его за 7+3 миллиона евро

11 июля 2023, 16:16
2

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о вингере «Кадиса» Тео Бонгонда, который в ближайшее время заключит контракт с московским клубом.

«Он может играть вертикально. Есть разные типы вингеров: те, кто играет с фланга и может сделать подачу. У нас есть такой игрок – Антон Зиньковский, который очень серьезно прибавил на протяжении прошлого сезона. Это футболист, у которого главное качество – точность в подачах.

Есть другой тип вингера – Промес, который смещается в центр, чтобы завершать атаки. Бонгонда ближе к Квинси, чем к Зиньковскому по своему типу.

Мы говорим о вертикальном, диагональном движении для того, чтобы ударить или обострить дальше. Антон в прошлом году забивал из-за пределов штрафной. И сейчас мы рассчитываем на то же самое от Тео и Хесуса.

Добавим универсализма. В прошлом сезоне мы часто заходили в штрафную, теперь мы хотим избегать лишних передач, больше конкретики, быстрее наносить удар», – заявил Абаскаль.

  • Ожидается, что «Спартак» заплатит за Бонгонда 7+3 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах в составе «Кадиса».
  • Нападающий выступает за сборную ДР Конго.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео Абаскаль Гильермо
Комментарии (2)
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alefreddy
1689082885
посмотрим что будет после похвалы(пахлавы)
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k611
1689090733
Посмотрим что за игрок. Главное чтоб заиграл, а не лавку полировал...
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