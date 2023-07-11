Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Новый медиаклуб «Зенита» забрал звезду «Амкала»

    Алексей Гасилин покинул «Амкал» ради перехода в «Чисто Питер».

    «Лeша, спасибо за всe! Мы желаем тебе поскорее избавиться от всех травм и снова сиять на футбольных полях! Удачи в новой команде!» – попрощался «Амкал» с игроком.

    • 27-летний Гасилин – воспитанник «Зенита».
    • Он также выступал за такие клубы, как «Амкар», «Томь», «Волгарь» и «Звезда».
    • В феврале 2022-го нападающий закончил профессиональную карьеру и присоединился к «Амкалу».
    • «Чисто Питер» – медийный клуб «Зенита». Тренирует команду Владислав Радимов.

    Новости по теме
    Гасилин: «В Германии из-за меня вызывали полицию» 1
    Гасилин рассказал о своих доходах
    Гасилин заявил, что Дзюба неоднократно имитировал секс с Азмуном 24
    Источник: телеграм-канал «Амкала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1115

      Номэд 23 минуты назад

      Надо ещё и сенит переименовать в "Зенякал". Фекалии в 50 оттёнках голубого.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 