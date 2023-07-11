Новый медиаклуб «Зенита» забрал звезду «Амкала»

Алексей Гасилин покинул «Амкал» ради перехода в «Чисто Питер».
«Лeша, спасибо за всe! Мы желаем тебе поскорее избавиться от всех травм и снова сиять на футбольных полях! Удачи в новой команде!» – попрощался «Амкал» с игроком.
- 27-летний Гасилин – воспитанник «Зенита».
- Он также выступал за такие клубы, как «Амкар», «Томь», «Волгарь» и «Звезда».
- В феврале 2022-го нападающий закончил профессиональную карьеру и присоединился к «Амкалу».
- «Чисто Питер» – медийный клуб «Зенита». Тренирует команду Владислав Радимов.
Источник: телеграм-канал «Амкала»