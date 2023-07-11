Новый медиаклуб «Зенита» забрал звезду «Амкала»

Алексей Гасилин покинул «Амкал» ради перехода в «Чисто Питер».

«Лeша, спасибо за всe! Мы желаем тебе поскорее избавиться от всех травм и снова сиять на футбольных полях! Удачи в новой команде!» – попрощался «Амкал» с игроком.