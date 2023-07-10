Радимов оценил шансы Клаудиньо восстановиться к матчу за Суперкубок России

Владислав Радимов прокомментировал травму полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Бразилец получил повреждение в воскресном матче с «Фенербахче».

У него проблемы с правым коленом.

15 июля «Зениту» предстоит разыграть с ЦСКА Суперкубок России.

– Насколько серьезна травма Клаудиньо?

– Мне показалось, что там был ушиб. Это такое болезненное место. В первые минуты он просто сел на газон, потому что с этим ушибом ты далеко не убежишь.

Мне кажется, что повреждение не настолько серьезное, как, например, кресты или боковая связка. А ушиб лечится гораздо быстрее.

– В матче за Суперкубок увидим его?

– Надеюсь. Мне показалось, что там было просто столкновение.