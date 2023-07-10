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    • Радимов оценил шансы Клаудиньо восстановиться к матчу за Суперкубок России

    Радимов оценил шансы Клаудиньо восстановиться к матчу за Суперкубок России

    Владислав Радимов прокомментировал травму полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

    – Насколько серьезна травма Клаудиньо?

    – Мне показалось, что там был ушиб. Это такое болезненное место. В первые минуты он просто сел на газон, потому что с этим ушибом ты далеко не убежишь.

    Мне кажется, что повреждение не настолько серьезное, как, например, кресты или боковая связка. А ушиб лечится гораздо быстрее.

    – В матче за Суперкубок увидим его?

    – Надеюсь. Мне показалось, что там было просто столкновение.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15415

      Алексей З 1 час назад

      Может хоть это образумет всех длббов , там фола не было. Генич , ты же играл , ну что блдь под микроскопом рассматривать игровой момент ?
      Раз 7-8 прокрутили с разных камер этот момент, когда надо и двух повторов не увидешь.
      Клаве "прилетело " за поведение, каждый свисток ярко обсуждает. Берега потеряли эти латинос...и похоже игру тоже.

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