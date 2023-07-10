Радимов оценил шансы Клаудиньо восстановиться к матчу за Суперкубок России

Владислав Радимов прокомментировал травму полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
- Бразилец получил повреждение в воскресном матче с «Фенербахче».
- У него проблемы с правым коленом.
- 15 июля «Зениту» предстоит разыграть с ЦСКА Суперкубок России.
– Насколько серьезна травма Клаудиньо?
– Мне показалось, что там был ушиб. Это такое болезненное место. В первые минуты он просто сел на газон, потому что с этим ушибом ты далеко не убежишь.
Мне кажется, что повреждение не настолько серьезное, как, например, кресты или боковая связка. А ушиб лечится гораздо быстрее.
– В матче за Суперкубок увидим его?
– Надеюсь. Мне показалось, что там было просто столкновение.
Источник: «Матч ТВ»