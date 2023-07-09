Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА согласился продать Зайнутдинова «Бешикташу» (Takvim)

    «Бешикташ» достиг договоренности с ЦСКА о покупке универсала Бахтиера Зайнутдинова. Об этом сообщили в Турции.

    Без учета бонусов сумма сделки составит 6 миллионов евро. Будет контракт на три года.

    • В прошлом сезоне Зайнутдинов забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
    • До ЦСКА он выступал за «Ростов».
    • В «Бешикташе» хавбек не будет легионером, так как представляет тюркский народ.

    Новости по теме
    ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Бешикташа» по Зайнутдинову 2
    Инсайдер Карпов рассказал, какую цену ЦСКА установил на Зайнутдинова
    ЦСКА назвал цену на Зайнутдинова – им интересуется «Бешикташ» 2
    Источник: Takvim

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1286

      SLADE2019 1 час назад

      Если действительно 6 лямов сумма сделки составила, то какая это распродажа? Очень хорошо менеджеры работают. Можно ждать на его место более квалифицированного игрока.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      OtVinta 1 час назад

      Да с такими темпами придется Березуцких , Игнашевича, Тошича возвращать . Никто не хочет за коней играть… верните еще и Слуцкого, может он наберет еще в свою команду онанистов …

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1922

      Болотоход 2 часа назад

      Барахолка в конюшни!
      Видать у жеки харьковского совсем все плохо!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2259

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      Гинер всё продал!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1922

      Болотоход > ScarlettOgusania 2 часа назад

      И спорт зал скоро продаст!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 