ЦСКА согласился продать Зайнутдинова «Бешикташу» (Takvim)

Если действительно 6 лямов сумма сделки составила, то какая это распродажа? Очень хорошо менеджеры работают. Можно ждать на его место более квалифицированного игрока.
«Бешикташ» достиг договоренности с ЦСКА о покупке универсала Бахтиера Зайнутдинова. Об этом сообщили в Турции.
Без учета бонусов сумма сделки составит 6 миллионов евро. Будет контракт на три года.
- В прошлом сезоне Зайнутдинов забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- До ЦСКА он выступал за «Ростов».
- В «Бешикташе» хавбек не будет легионером, так как представляет тюркский народ.