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    • ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Бешикташа» по Зайнутдинову

    ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Бешикташа» по Зайнутдинову

    «Бешикташ» предложил ЦСКА за Бахтиера Зайнутдинова 3+3 миллионов евро.

    Московский клуб ответил отказом – они хотят получить 6 миллионов гарантированных выплат.

    Это было улучшенное предложение «Бешикташа» по трансферу 25-летнего игрока сборной Казахстана.

    • В прошлом сезоне Зайнутдинов забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
    • До ЦСКА он выступал за «Ростов».
    • В «Бешикташе» хавбек не будет легионером, так как представляет тюркский народ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Marshall1956 45 минут назад

      это что за распродажа такая? Что *** твориться!Кто играть будет?

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