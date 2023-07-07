ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Бешикташа» по Зайнутдинову

это что за распродажа такая? Что *** твориться!Кто играть будет?
«Бешикташ» предложил ЦСКА за Бахтиера Зайнутдинова 3+3 миллионов евро.
Московский клуб ответил отказом – они хотят получить 6 миллионов гарантированных выплат.
Это было улучшенное предложение «Бешикташа» по трансферу 25-летнего игрока сборной Казахстана.
- В прошлом сезоне Зайнутдинов забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- До ЦСКА он выступал за «Ростов».
- В «Бешикташе» хавбек не будет легионером, так как представляет тюркский народ.