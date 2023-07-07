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    • «Продавайте, он мне не нужен»: Федотов – об уходе Медины в «Спартак»

    «Продавайте, он мне не нужен»: Федотов – об уходе Медины в «Спартак»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов одобрил трансфер полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

    «Когда руководство ЦСКА сообщило Федотову о желании Медины уйти в «Спартак», главный тренер ответил: «Продавайте, он мне не нужен», – сообщил источник «Чемпионата».

    • Медина в ЦСКА с января 2022 года.
    • В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

    Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спaртак»: в такой трансфер не верил и Гинер

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7996

      Томик 7 минут назад

      Странно. Игрок неплохой, вроде бы. Тем более 11 голов и 8 ассистов - это прилично. Не бакаев какой-нибудь. А поступают как Иван Васильевич с кемской волостью.

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      Рейтинг: +14669

      Skull_Boy 12 минут назад

      Начал он конечно красиво, а потом пошел спад и тем более другая позиция на поле

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      Рейтинг: +5097

      fakeid 46 минут назад

      после выходных от коней, похоже, ничего не останется, если их состав будут дербанить с такой скоростью. кто следующий?) динама и локо, наверняка, захотят откусить чё-нибудь)

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      Рейтинг: +29

      Шустик > fakeid 43 минуты назад

      Да, еще парочку игроков и останется.....

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      Рейтинг: +1046

      OOOVVV. 55 минут назад

      Ну и правильно, свято место пусто не бывает, другой будет, свой.

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