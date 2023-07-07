«Продавайте, он мне не нужен»: Федотов – об уходе Медины в «Спартак»

Странно. Игрок неплохой, вроде бы. Тем более 11 голов и 8 ассистов - это прилично. Не бакаев какой-нибудь. А поступают как Иван Васильевич с кемской волостью.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов одобрил трансфер полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».
«Когда руководство ЦСКА сообщило Федотову о желании Медины уйти в «Спартак», главный тренер ответил: «Продавайте, он мне не нужен», – сообщил источник «Чемпионата».
- Медина в ЦСКА с января 2022 года.
- В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
- Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.
Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спaртак»: в такой трансфер не верил и Гинер