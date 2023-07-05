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    • Президент «Кадиса» подтвердил переход лучшего бомбардира в «Спартак»

    Президент «Кадиса» подтвердил переход лучшего бомбардира в «Спартак»

    Президент «Кадиса» Мануэль Вискайно подтвердил, что нападающий Тео Бонгонда переходит в «Спартак».

    «Бонгонда дорабатывает свои обязательства здесь. К его уходу всe готово и скоро об этом будет объявлено», – сказал Вискайно.

    Сообщалось, что московский клуб заплатит за 27-летнего форварда 10 миллионов евро.

    • Бонгонда забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах прошедшего сезона.
    • Он лучший бомбардир команды в сезоне Примеры.
    • Его рыночная цена – 4 млн евро.
    • Нападающий выступает за сборную ДР Конго.

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    Источник: Canal Amarillo

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    05.07.2023 15:45
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14538

      R_a_i_n 7 часов назад

      4 гола и лучший бомбардир

      3
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      ...
      Рейтинг: +1261

      Спартач80 > R_a_i_n 6 часов назад

      Все остальные по 3 забили походу...

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