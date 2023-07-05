Президент «Кадиса» подтвердил переход лучшего бомбардира в «Спартак»

Президент «Кадиса» Мануэль Вискайно подтвердил, что нападающий Тео Бонгонда переходит в «Спартак».

«Бонгонда дорабатывает свои обязательства здесь. К его уходу всe готово и скоро об этом будет объявлено», – сказал Вискайно.

Сообщалось, что московский клуб заплатит за 27-летнего форварда 10 миллионов евро.