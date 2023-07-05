Коваленко назвал своих конкурентов в «Зените»

Новичок «Зенита» Александр Коваленко высказался о конкуренции в клубе из Санкт-Петербурга.
– Кого считаете прямым конкурентом на своей позиции?
– Наверное, тех, кто играет в середине поля: Клаудиньо, Ду Кейроса, Барриоса, Васильева, Козлова и других молодых ребят. Тут очень высокая конкуренция, футболисты сильные, поэтому легко точно не будет.
- Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
- Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
- Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
- Он взял 18-й игровой номер.
Источник: «Спорт-Экспресс»