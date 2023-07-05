Коваленко назвал своих конкурентов в «Зените»

Новичок «Зенита» Александр Коваленко высказался о конкуренции в клубе из Санкт-Петербурга.

– Кого считаете прямым конкурентом на своей позиции?

– Наверное, тех, кто играет в середине поля: Клаудиньо, Ду Кейроса, Барриоса, Васильева, Козлова и других молодых ребят. Тут очень высокая конкуренция, футболисты сильные, поэтому легко точно не будет.