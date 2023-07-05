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    Коваленко назвал своих конкурентов в «Зените»

    Новичок «Зенита» Александр Коваленко высказался о конкуренции в клубе из Санкт-Петербурга.

    – Кого считаете прямым конкурентом на своей позиции?

    – Наверное, тех, кто играет в середине поля: Клаудиньо, Ду Кейроса, Барриоса, Васильева, Козлова и других молодых ребят. Тут очень высокая конкуренция, футболисты сильные, поэтому легко точно не будет.

    • Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
    • Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
    • Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • Он взял 18-й игровой номер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3761

      acor94 1 час назад

      Васильев вчера хорош был. Если Барриоса продадут, может попробовать закрепиться в опорной зоне.

      Барриос стареет и дешевеет. В Турцию миллионов за 15 можно сдать.

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