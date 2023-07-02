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  • Мостовой высказался о покупке «Спартаком» конголезца за 10 миллионов

Мостовой высказался о покупке «Спартаком» конголезца за 10 миллионов

2 июля 2023, 21:51
12

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на готовящийся трансфер форварда «Кадиса» Тео Бонгонда в московский клуб за 10 миллионов евро.

«Те, кто приобретают игрока, следили за ним. Мы его не видели. Другое дело – вопрос цены. Нам столько лет рассказывают про «все свое», а потом мы видим, что без иностранцев никто ничего выиграть не может.

Конечно, может, он придет и как начнет «клепать». Просто за десять миллионов евро можно вырастить десять россиян. Но у нас этим не занимаются», – сказал Мостовой.

  • Бонгонда забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах прошедшего сезона.
  • Его рыночная цена – 4 млн евро.
  • Нападающий выступает за сборную ДР Конго.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео Мостовой Александр
Комментарии (12)
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erybov1965
1688326225
Чтобы конкурировать с Зенитом,ЦСКА-необходимо,чтобы в основе было около 3-х ключевых легионера,а 1 в запасе и то только тогда,когда будем играть в Европе.Остальные игроки должны быть российскими и почти все с академии Спартака.Пора уже научиться воспитывать достойных российских игроков.А то "наштамповали" середнячков и раскидали по всему РПЛ в аренду,копейка капает и никто не чешется.Не надо смотреть на другие клубы,надо воплощать свою политику футбола.
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derrik2000
1688332708
Мне, например, уже все равно. Никто и никогда ответственности за покупки нести не будет. Разве только должности со временем лишатся. Но и это для таких поправимо: не здесь, так там со временем опять всплывут.
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eugen-han
1688354671
Раньше говорили, что легче купить легионера, так как он дешевле отечественного молодого игрока на внутреннем рынке, но это оказалось в целом ложью, исключая отдельные спекулятивные сделки (на пример с Игнатьевым И.). Просто завозить кого угодно по завышенным ценам очень выгодно отдельно взятым группам на трансферном рынке. Раньше не так давно этим злоупотреблял Локомотив, а Спартак до сих пор действует в данной схеме.
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SLADE2019
1688365589
Уже 10 предлагают? Может и вправду спартаковские менеджеры увидели в нем то, что другие в упор не видят? Сомнительно, но дай Бог, чтобы он пришелся ко двору.
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NewLife
1688366867
За 10 млн евро можно купить одну ногу легионера синита. Начни свой базар с них.
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