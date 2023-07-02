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    • Мостовой высказался о покупке «Спартаком» конголезца за 10 миллионов

    Мостовой высказался о покупке «Спартаком» конголезца за 10 миллионов

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на готовящийся трансфер форварда «Кадиса» Тео Бонгонда в московский клуб за 10 миллионов евро.

    «Те, кто приобретают игрока, следили за ним. Мы его не видели. Другое дело – вопрос цены. Нам столько лет рассказывают про «все свое», а потом мы видим, что без иностранцев никто ничего выиграть не может.

    Конечно, может, он придет и как начнет «клепать». Просто за десять миллионов евро можно вырастить десять россиян. Но у нас этим не занимаются», – сказал Мостовой.

    • Бонгонда забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах прошедшего сезона.
    • Его рыночная цена – 4 млн евро.
    • Нападающий выступает за сборную ДР Конго.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2023 21:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21700

      derrik2000 4 часа назад

      Мне, например, уже все равно. Никто и никогда ответственности за покупки нести не будет. Разве только должности со временем лишатся. Но и это для таких поправимо: не здесь, так там со временем опять всплывут.

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      Рейтинг: +15346

      Алексей З 5 часов назад

      Можно и больше вырасти, но понятие цена и качество не стоит забывать.

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      Рейтинг: +192

      erybov1965 5 часов назад

      Чтобы конкурировать с Зенитом,ЦСКА-необходимо,чтобы в основе было около 3-х ключевых легионера,а 1 в запасе и то только тогда,когда будем играть в Европе.Остальные игроки должны быть российскими и почти все с академии Спартака.Пора уже научиться воспитывать достойных российских игроков.А то "наштамповали" середнячков и раскидали по всему РПЛ в аренду,копейка капает и никто не чешется.Не надо смотреть на другие клубы,надо воплощать свою политику футбола.

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      Рейтинг: +20765

      Cleaner 5 часов назад

      За десять миллионов евро можно вырастить десять россиян? Сильно сомнительное заявление...

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