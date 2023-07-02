Мостовой высказался о покупке «Спартаком» конголезца за 10 миллионов

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на готовящийся трансфер форварда «Кадиса» Тео Бонгонда в московский клуб за 10 миллионов евро.

«Те, кто приобретают игрока, следили за ним. Мы его не видели. Другое дело – вопрос цены. Нам столько лет рассказывают про «все свое», а потом мы видим, что без иностранцев никто ничего выиграть не может.

Конечно, может, он придет и как начнет «клепать». Просто за десять миллионов евро можно вырастить десять россиян. Но у нас этим не занимаются», – сказал Мостовой.