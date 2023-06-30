Романцев отреагировал на тюремный приговор Промесу

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал тюремный приговор нападающему Квинси Промесу.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

– Суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы. И сразу же пошли разговоры: должен ли он играть за «Спартак»? Интересно, какое решение в такой ситуации принял бы тренер Романцев?

– Думаю, что тренер Романцев не вправе решать судьбу Промеса, поскольку не знаком с законодательством Нидерландов. Это дело суда. Тем более что сейчас его адвокаты подали апелляцию,