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    Романцев отреагировал на тюремный приговор Промесу

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал тюремный приговор нападающему Квинси Промесу.

    • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    – Суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы. И сразу же пошли разговоры: должен ли он играть за «Спартак»? Интересно, какое решение в такой ситуации принял бы тренер Романцев?

    – Думаю, что тренер Романцев не вправе решать судьбу Промеса, поскольку не знаком с законодательством Нидерландов. Это дело суда. Тем более что сейчас его адвокаты подали апелляцию,

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2978

      ПалкоВводецъ (returned) 42 минуты назад

      Стыдно, когда укрывают уголовника. А скоро ещё за наркоту добавят. Гыгыгы

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