Три европейских клуба поборются за Кузяева

остальные чё - дебилы? он спокойно может усилить любой евроклуб не из числа топовых. лион какой-нибудь, например, и подобные. тем более - бесплатно. много у них там игроков в 30-летнем возрасте, которые стоят десятку? во всех трёх клубах только один игрок стоит дороже - 12 лямов. это не его уровень. надеюсь, он попадёт в настоящий европейский чемпионат из топ-5, а не к туркам.
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в Европе.
По информации Metaratings, за 30-летнего россиянина поборются венгерский «Ференцварош» и турецкие «Бешикташ» и «Карагюмрюк».
- Контракт Кузяева с «Зенитом» истечет 30 июня.
- Кузяев – самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита».
- Он в петербургском клубе с 2017 года.
- Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.