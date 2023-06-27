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    Три европейских клуба поборются за Кузяева

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в Европе.

    По информации Metaratings, за 30-летнего россиянина поборются венгерский «Ференцварош» и турецкие «Бешикташ» и «Карагюмрюк».

    • Контракт Кузяева с «Зенитом» истечет 30 июня.
    • Кузяев – самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита».
    • Он в петербургском клубе с 2017 года.
    • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

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    Источник: Metaratings

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    27.06.2023 22:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4962

      fakeid 1 час назад

      остальные чё - дебилы? он спокойно может усилить любой евроклуб не из числа топовых. лион какой-нибудь, например, и подобные. тем более - бесплатно. много у них там игроков в 30-летнем возрасте, которые стоят десятку? во всех трёх клубах только один игрок стоит дороже - 12 лямов. это не его уровень. надеюсь, он попадёт в настоящий европейский чемпионат из топ-5, а не к туркам.

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