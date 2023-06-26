Захарян ответил, была ли у него встреча с представителями Федерации футбола Армении

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, чем занимался в Армении.
«Слетал отдохнуть в Армению, всe хорошо, перезагрузился.
Встречался ли с представителями Федерации футбола Армении? Нет.
Просто отдыхал, я в первый раз там был, посмотрел всякие интересные места, ознакомился, отдохнул. На матче сборной Армении не был.
Нормальный отдых, успел даже устать от отдыха. Но у всех были индивидуальные тренировки, мы тренировались во время отпуска», – заявил 20-летний футболист.
- В прошедшем сезоне Захарян забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Сообщалось, что он может уйти в европейский клуб, использовав метод Хвичи.
- Ранее хавбека пытались купить «Галатасарай» и «Челси».
Источник: «Матч ТВ»