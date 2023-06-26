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    • Захарян ответил, была ли у него встреча с представителями Федерации футбола Армении

    Захарян ответил, была ли у него встреча с представителями Федерации футбола Армении

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, чем занимался в Армении.

    «Слетал отдохнуть в Армению, всe хорошо, перезагрузился.

    Встречался ли с представителями Федерации футбола Армении? Нет.

    Просто отдыхал, я в первый раз там был, посмотрел всякие интересные места, ознакомился, отдохнул. На матче сборной Армении не был.

    Нормальный отдых, успел даже устать от отдыха. Но у всех были индивидуальные тренировки, мы тренировались во время отпуска», – заявил 20-летний футболист.

    • В прошедшем сезоне Захарян забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • Сообщалось, что он может уйти в европейский клуб, использовав метод Хвичи.
    • Ранее хавбека пытались купить «Галатасарай» и «Челси».

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    Источник: «Матч ТВ»

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