Захарян ответил, была ли у него встреча с представителями Федерации футбола Армении

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, чем занимался в Армении.

«Слетал отдохнуть в Армению, всe хорошо, перезагрузился.

Встречался ли с представителями Федерации футбола Армении? Нет.

Просто отдыхал, я в первый раз там был, посмотрел всякие интересные места, ознакомился, отдохнул. На матче сборной Армении не был.

Нормальный отдых, успел даже устать от отдыха. Но у всех были индивидуальные тренировки, мы тренировались во время отпуска», – заявил 20-летний футболист.