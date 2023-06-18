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    • Захарян завтра встретится с руководством Федерации футбола Армении

    Захарян завтра встретится с руководством Федерации футбола Армении

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прибыл в Ереван, где завтра, 19 июня, посетит матч отборочного цикла Евро-2024 между Арменией и Латвией.

    Кроме того, Захарян и его окружение проведут встречу с руководством Федерации футбола Армении. Что будут обсуждать, не сообщается.

    • Захарян заигран за сборную России, и без изменений правил ФИФА получить право выступать за Армению футболист не может.
    • Игрок дебютировал за Россию полтора года назад.
    • Год назад купить Захаряна хотел «Челси».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +44

      vaisboston 42 минуты назад

      Что будут обсуждать, не сообщается.====
      Да канеш.Все тут тупые и ничего не понимают.))) А чаво эта Закарян гражданин России поперся туды ? И с чего он там с руководством Федерации футбола Армении разговоры разговаривает ? )))

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