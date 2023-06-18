Захарян завтра встретится с руководством Федерации футбола Армении

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прибыл в Ереван, где завтра, 19 июня, посетит матч отборочного цикла Евро-2024 между Арменией и Латвией.

Кроме того, Захарян и его окружение проведут встречу с руководством Федерации футбола Армении. Что будут обсуждать, не сообщается.