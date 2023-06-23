Кирьяков назвал футболиста с самым сильным ударом в РПЛ

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков ответил, кто из игроков, выступающих в РПЛ, бьет сильнее всех.

«Кто запомнился сильными ударами с дальней дистанции в российской Премьер-лиге? Вот это сложный вопрос.

Первый на ум приходит Фомин из «Динамо». Может хорошо зарядить издалека.

Можно ли с Колодиным сравнить? Нет, у того пушка страшная. Кстати, в российском футболе всe меньше и меньше игроков остаeтся, кто бьeт сильно и с разных дистанций.

В моe время сумасшедший удар был у Юрия Никифорова. Теперь можно только с натяжкой называть. Кроме Фомина больше никто в голову не приходит», – сказал Кирьяков.