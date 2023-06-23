Кирьяков назвал футболиста с самым сильным ударом в РПЛ

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков ответил, кто из игроков, выступающих в РПЛ, бьет сильнее всех.
«Кто запомнился сильными ударами с дальней дистанции в российской Премьер-лиге? Вот это сложный вопрос.
Первый на ум приходит Фомин из «Динамо». Может хорошо зарядить издалека.
Можно ли с Колодиным сравнить? Нет, у того пушка страшная. Кстати, в российском футболе всe меньше и меньше игроков остаeтся, кто бьeт сильно и с разных дистанций.
В моe время сумасшедший удар был у Юрия Никифорова. Теперь можно только с натяжкой называть. Кроме Фомина больше никто в голову не приходит», – сказал Кирьяков.
- 26-летний Фомин – воспитанник «Краснодара».
- За «Динамо» он выступает с августа 2020 года.
- В прошедшем сезоне полузащитник забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 38 матчах.
Источник: Legalbet