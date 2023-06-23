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    • «С детства за «Спартак»: Михаил Кержаков отреагировал на новую работу брата

    «С детства за «Спартак»: Михаил Кержаков отреагировал на новую работу брата

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков пошутил по поводу назначения своего брата Александра на пост главного тренера «Спартака» из Суботицы.

    Зенитовец опубликовал фото Кержакова-старшего с презентации в сербском клубе и добавил надпись: «С детства за «Спартак»!!!»

    Фото: соцсети Михаила Кержакова

    • Кержаков заключил со «Спартаком» контракт по схеме «1+1».
    • Его назначали 17 июня.
    • Ранее тренер работал в юношеской сборной России, «Томи», «Нижнем Новгороде» и кипрской «Кармиотиссе».

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    Источник: «Бомбардир»

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