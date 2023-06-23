«С детства за «Спартак»: Михаил Кержаков отреагировал на новую работу брата

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков пошутил по поводу назначения своего брата Александра на пост главного тренера «Спартака» из Суботицы.

Зенитовец опубликовал фото Кержакова-старшего с презентации в сербском клубе и добавил надпись: «С детства за «Спартак»!!!»

Фото: соцсети Михаила Кержакова