«С детства за «Спартак»: Михаил Кержаков отреагировал на новую работу брата

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков пошутил по поводу назначения своего брата Александра на пост главного тренера «Спартака» из Суботицы.
Зенитовец опубликовал фото Кержакова-старшего с презентации в сербском клубе и добавил надпись: «С детства за «Спартак»!!!»
Фото: соцсети Михаила Кержакова
- Кержаков заключил со «Спартаком» контракт по схеме «1+1».
- Его назначали 17 июня.
- Ранее тренер работал в юношеской сборной России, «Томи», «Нижнем Новгороде» и кипрской «Кармиотиссе».
Источник: «Бомбардир»