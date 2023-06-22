Генсек РФС отреагировал на новость, что «Газпром» сорвал трансфер Коваленко в «Локомотив»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не верит, что «Газпром» вмешивался в ситуацию с возможным переходом Александра Коваленко из «Сочи» в «Локомотив».
«Переход Коваленко в «Локомотив» может сорваться из-за звонка «Газпрома»? Не владею такой информацией. Думаю, что такое невозможно», – сказал Митрофанов.
- Прошедший сезон Коваленко провел в аренде в «Крыльях Советов»: 30 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 2,8 млн евро.
- На хавбека претендовали «Зенит», «Локо», «Динамо» и «Севилья». Отступные в его контракте – 200 миллионов рублей.
Источник: Sport24