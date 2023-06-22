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    • Генсек РФС отреагировал на новость, что «Газпром» сорвал трансфер Коваленко в «Локомотив»

    Генсек РФС отреагировал на новость, что «Газпром» сорвал трансфер Коваленко в «Локомотив»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не верит, что «Газпром» вмешивался в ситуацию с возможным переходом Александра Коваленко из «Сочи» в «Локомотив».

    «Переход Коваленко в «Локомотив» может сорваться из-за звонка «Газпрома»? Не владею такой информацией. Думаю, что такое невозможно», – сказал Митрофанов.

    • Прошедший сезон Коваленко провел в аренде в «Крыльях Советов»: 30 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 2,8 млн евро.
    • На хавбека претендовали «Зенит», «Локо», «Динамо» и «Севилья». Отступные в его контракте – 200 миллионов рублей.

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    Источник: Sport24

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