Гаджиев: «Газизов станет гендиректором «Динамо» Мх и будет отвечать за то же самое, что в «Уфе»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что Шамиль Газизов будет назначен на пост гендиректора клуба.

«Не могу сказать, когда официально объявим о Шамиле Газизове в нашем клубе. Но, думаю, не придется долго ждать. Возможно, это будет до конца рабочей недели. В понедельник точно не будем подписывать – день тяжелый, ха-ха.

У Газизова будет должность генерального директора и он будет отвечать за то же самое, что делал в «Уфе», – сказал Гаджиев.