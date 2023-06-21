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    • Гаджиев: «Газизов станет гендиректором «Динамо» Мх и будет отвечать за то же самое, что в «Уфе»

    Гаджиев: «Газизов станет гендиректором «Динамо» Мх и будет отвечать за то же самое, что в «Уфе»

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что Шамиль Газизов будет назначен на пост гендиректора клуба.

    «Не могу сказать, когда официально объявим о Шамиле Газизове в нашем клубе. Но, думаю, не придется долго ждать. Возможно, это будет до конца рабочей недели. В понедельник точно не будем подписывать – день тяжелый, ха-ха.

    У Газизова будет должность генерального директора и он будет отвечать за то же самое, что делал в «Уфе», – сказал Гаджиев.

    • Газизов покинул «Уфу» в начале июня.
    • Он был в клубе с 2010 года (с перерывом на 2020 год).
    • В 2020 году Газизов был генеральным директором «Спартака»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +910

      k611 1 час назад

      Песец Динамо. Такой "специалист" придёт...

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