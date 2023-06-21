Гаджиев: «Газизов станет гендиректором «Динамо» Мх и будет отвечать за то же самое, что в «Уфе»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что Шамиль Газизов будет назначен на пост гендиректора клуба.
«Не могу сказать, когда официально объявим о Шамиле Газизове в нашем клубе. Но, думаю, не придется долго ждать. Возможно, это будет до конца рабочей недели. В понедельник точно не будем подписывать – день тяжелый, ха-ха.
У Газизова будет должность генерального директора и он будет отвечать за то же самое, что делал в «Уфе», – сказал Гаджиев.
- Газизов покинул «Уфу» в начале июня.
- Он был в клубе с 2010 года (с перерывом на 2020 год).
- В 2020 году Газизов был генеральным директором «Спартака»
Источник: Sport24