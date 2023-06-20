Магкеев назвал два итальянских топ-клуба, которые им интересовались

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев
– Если говорить про Европу – ты рассказывал, что тобой интересовался «Марсель». Чем тогда кончилось?
– Это было еще в 2021-м году. Я хорошо сыграл матч против них в Лиге Европы и понравился главному тренеру – Хорхе Сампаоли. После этого руководство «Марселя» связалось с моим агентом, начались какие-то разговоры.
Следующий матч был с «Лацио», и на него должны были приехать скауты «Марселя» и двух других итальянских команд. Но я порвал кресты в матче с «Химками», и весь интерес прекратился.
– Что за итальянские команды?
– «Лацио» и «Милан».
- В начале мая Магкеев 2-й раз за карьеру порвал крестообразную связку колена.
- Он воспитанник «Локомотива».
- 24-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
Источник: Sport24