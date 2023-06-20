Магкеев назвал два итальянских топ-клуба, которые им интересовались

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев

– Если говорить про Европу – ты рассказывал, что тобой интересовался «Марсель». Чем тогда кончилось?

– Это было еще в 2021-м году. Я хорошо сыграл матч против них в Лиге Европы и понравился главному тренеру – Хорхе Сампаоли. После этого руководство «Марселя» связалось с моим агентом, начались какие-то разговоры.

Следующий матч был с «Лацио», и на него должны были приехать скауты «Марселя» и двух других итальянских команд. Но я порвал кресты в матче с «Химками», и весь интерес прекратился.

– Что за итальянские команды?

– «Лацио» и «Милан».