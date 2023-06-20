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    • Магкеев назвал два итальянских топ-клуба, которые им интересовались

    Магкеев назвал два итальянских топ-клуба, которые им интересовались

    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев

    – Если говорить про Европу – ты рассказывал, что тобой интересовался «Марсель». Чем тогда кончилось?

    – Это было еще в 2021-м году. Я хорошо сыграл матч против них в Лиге Европы и понравился главному тренеру – Хорхе Сампаоли. После этого руководство «Марселя» связалось с моим агентом, начались какие-то разговоры.

    Следующий матч был с «Лацио», и на него должны были приехать скауты «Марселя» и двух других итальянских команд. Но я порвал кресты в матче с «Химками», и весь интерес прекратился.

    – Что за итальянские команды?

    – «Лацио» и «Милан».

    • В начале мая Магкеев 2-й раз за карьеру порвал крестообразную связку колена.
    • Он воспитанник «Локомотива».
    • 24-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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