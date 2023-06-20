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  • Магкеев назвал два итальянских топ-клуба, которые им интересовались

Магкеев назвал два итальянских топ-клуба, которые им интересовались

20 июня 2023, 09:44
5

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев

– Если говорить про Европу – ты рассказывал, что тобой интересовался «Марсель». Чем тогда кончилось?

– Это было еще в 2021-м году. Я хорошо сыграл матч против них в Лиге Европы и понравился главному тренеру – Хорхе Сампаоли. После этого руководство «Марселя» связалось с моим агентом, начались какие-то разговоры.

Следующий матч был с «Лацио», и на него должны были приехать скауты «Марселя» и двух других итальянских команд. Но я порвал кресты в матче с «Химками», и весь интерес прекратился.

– Что за итальянские команды?

– «Лацио» и «Милан».

  • В начале мая Магкеев 2-й раз за карьеру порвал крестообразную связку колена.
  • Он воспитанник «Локомотива».
  • 24-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Марсель Лацио Милан Локомотив Магкеев Станислав
Комментарии (5)
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srg38
1687246714
Увы и ах Больше такого не будет никогда
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Дядя Серёжа
1687250004
Лиля и Ира... две девочки котрые мной интересовались... 50 лет назад...
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zigbert
1687266812
Теперь останутся лишь приятные воспоминания.
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serglider
1687378553
Магкеев назвал два итальянских топ-гей клуба которые им заинтересовались))) А как футболист, он в Европе никому не интересен.
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