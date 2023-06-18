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  • Быстров: «Сочи» для Игнатьева – последний шанс для отморозка»

Быстров: «Сочи» для Игнатьева – последний шанс для отморозка»

18 июня 2023, 20:04
3

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал новость о скором переходе нападающего Ивана Игнатьева в «Сочи».

«Последний шанс для отморозка.

Ваня всe искал-искал лучшие условия для своей карьеры после ухода из «Краснодара», но так и не смог найти себе никакие источники вдохновения. Ну вот ничего человека не цепляло – только грязь, скандалы, тусовочки. Короче, был замечен везде, кроме футбола. Но хочу напомнить, что оттянуться и отдохнуть с кайфом – вообще как бы не основная функция футболиста, между прочим. Для тех, кто в танке (обращаюсь к Ивану, в частности) – надо ежедневно тренироваться, работать над собой и полностью отдаваться своему делу. Только в таком случае будут хоть какие-то успехи в нашем замечательном виде спорта.

Посмотрим, что получится в «Сочи». Но если продолжать ставить околофутбольные ништяки во главу угла, то ничего путного не произойдет не только в «Сочи», но и вообще нигде.

P.S. Отличный пример того, как можно из перспективного, одарeнного футболиста в очень короткие сроки превратиться в нечто позорное. Кандидатура для ток-шоу просто идеальная», – написал Быстров.

  • 24-летний воспитанник «Краснодара» стоит 1,2 миллиона евро.
  • В «Локо» он провел год.
  • В минувшем сезоне РПЛ Игнатьев провел 20 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Быстров Владимир Игнатьев Иван
Комментарии (3)
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guron88
1687108338
Игнатьев уже давно не растёт, и по всей видимости, расти уже не будет, как футболист...
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САДЫЧОК
1687110801
Честно. Даже , не знаю , кто , это такой. Не вижу , его , как футболиста.
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Plyash
1687116857
...фофка,кто бы вякал - но только не ты,Питерский окурок.
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