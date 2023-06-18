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    • Быстров: «Сочи» для Игнатьева – последний шанс для отморозка»

    Быстров: «Сочи» для Игнатьева – последний шанс для отморозка»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал новость о скором переходе нападающего Ивана Игнатьева в «Сочи».

    «Последний шанс для отморозка.

    Ваня всe искал-искал лучшие условия для своей карьеры после ухода из «Краснодара», но так и не смог найти себе никакие источники вдохновения. Ну вот ничего человека не цепляло – только грязь, скандалы, тусовочки. Короче, был замечен везде, кроме футбола. Но хочу напомнить, что оттянуться и отдохнуть с кайфом – вообще как бы не основная функция футболиста, между прочим. Для тех, кто в танке (обращаюсь к Ивану, в частности) – надо ежедневно тренироваться, работать над собой и полностью отдаваться своему делу. Только в таком случае будут хоть какие-то успехи в нашем замечательном виде спорта.

    Посмотрим, что получится в «Сочи». Но если продолжать ставить околофутбольные ништяки во главу угла, то ничего путного не произойдет не только в «Сочи», но и вообще нигде.

    P.S. Отличный пример того, как можно из перспективного, одарeнного футболиста в очень короткие сроки превратиться в нечто позорное. Кандидатура для ток-шоу просто идеальная», – написал Быстров.

    • 24-летний воспитанник «Краснодара» стоит 1,2 миллиона евро.
    • В «Локо» он провел год.
    • В минувшем сезоне РПЛ Игнатьев провел 20 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9814

      САДЫЧОК 47 минут назад

      Честно. Даже , не знаю , кто , это такой. Не вижу , его , как футболиста.

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      Рейтинг: +399

      guron88 1 час назад

      Игнатьев уже давно не растёт, и по всей видимости, расти уже не будет, как футболист...

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