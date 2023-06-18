Чеферин – о Саудовской Аравии: «Приглашение игроков на излете карьеры – ошибка»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что Саудовская Аравия пошла по неправильному пути развития футбола.
«Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола. В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков.
Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры», – сказал Чеферин.
- Саудовский – самый дорогой чемпионат Азии по общей стоимости игроков (321,08 миллиона евро).
- Самый дорогой игрок лиги – Криштиану Роналду (38 лет, 15 миллионов евро).
- Минувший сезон выиграл «Аль-Иттихад» Нуну Эшпириту Санту.
Источник: «Спорт-Экспресс»