Чеферин – о Саудовской Аравии: «Приглашение игроков на излете карьеры – ошибка»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что Саудовская Аравия пошла по неправильному пути развития футбола.

«Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола. В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков.

Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры», – сказал Чеферин.