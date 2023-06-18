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    • Чеферин – о Саудовской Аравии: «Приглашение игроков на излете карьеры – ошибка»

    Чеферин – о Саудовской Аравии: «Приглашение игроков на излете карьеры – ошибка»

    Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что Саудовская Аравия пошла по неправильному пути развития футбола.

    «Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола. В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков.

    Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры», – сказал Чеферин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15135

      Алексей З 48 секунд назад

      В Саудах денег как фантиков. Это они сейчас для рекламы приглашают звёзд 35+, а захотят и действующих начнут скупать. ФИФА и УЕФА стоит подумать ,что этому противопоставить . Шахи уже в Европе всё скупают, куда катится футбол ?

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