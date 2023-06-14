Кержаков в ближайшие дни возглавит новый клуб

Экс-тренер «Пари НН» Александр Кержаков в ближайшее время возглавит сербский «Спартак» из Суботицы
«Сербский клуб уже несколько дней находится в активной стадии переговоров с Александром. В ближайшие два дня сделка будет завершена. Контракт с Кержаковым будет заключен по схеме «1+1», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
- Кержаков с 8 февраля по 1 апреля 2023 года возглавлял кипрскую «Кармиотиссу».
- Под его руководством команда провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
- Тренер также работал в юношеской сборной России, «Томи» и «Нижнем Новгороде».
Источник: Sport24