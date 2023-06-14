Кержаков в ближайшие дни возглавит новый клуб

Экс-тренер «Пари НН» Александр Кержаков в ближайшее время возглавит сербский «Спартак» из Суботицы

«Сербский клуб уже несколько дней находится в активной стадии переговоров с Александром. В ближайшие два дня сделка будет завершена. Контракт с Кержаковым будет заключен по схеме «1+1», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.