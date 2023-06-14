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    Кержаков в ближайшие дни возглавит новый клуб

    Экс-тренер «Пари НН» Александр Кержаков в ближайшее время возглавит сербский «Спартак» из Суботицы

    «Сербский клуб уже несколько дней находится в активной стадии переговоров с Александром. В ближайшие два дня сделка будет завершена. Контракт с Кержаковым будет заключен по схеме «1+1», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

    • Кержаков с 8 февраля по 1 апреля 2023 года возглавлял кипрскую «Кармиотиссу».
    • Под его руководством команда провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
    • Тренер также работал в юношеской сборной России, «Томи» и «Нижнем Новгороде».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2800

      ПалкоВводецъ (returned) 14 минут назад

      А надо бы Спартак М поднимать с колен! Пора бы уже, а то надоело подходить Зениту в полный рост к стоящим на коленях. Гыгыгы

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