Анчелотти отреагировал на смерть Берлускони

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал смерть экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони.

«Печаль от сегодняшнего дня не стирает те счастливые моменты, которые мы провели вместе.

Я буду вечно благодарен президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному и искреннему человеку, который сыграл важную роль в моей карьере футболиста, а затем и тренера. Спасибо, президент», – написал Анчелотти в соцсетях.