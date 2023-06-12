Анчелотти отреагировал на смерть Берлускони

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал смерть экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони.
«Печаль от сегодняшнего дня не стирает те счастливые моменты, которые мы провели вместе.
Я буду вечно благодарен президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному и искреннему человеку, который сыграл важную роль в моей карьере футболиста, а затем и тренера. Спасибо, президент», – написал Анчелотти в соцсетях.
- Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год.
- Анчелотти тренировал команду с 2001 по 2009 год.
- За этот период миланцы выиграли 8 трофеев, в том числе 2 Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Карло Анчелотти