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    Анчелотти отреагировал на смерть Берлускони

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал смерть экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони.

    «Печаль от сегодняшнего дня не стирает те счастливые моменты, которые мы провели вместе.

    Я буду вечно благодарен президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному и искреннему человеку, который сыграл важную роль в моей карьере футболиста, а затем и тренера. Спасибо, президент», – написал Анчелотти в соцсетях.

    • Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год.
    • Анчелотти тренировал команду с 2001 по 2009 год.
    • За этот период миланцы выиграли 8 трофеев, в том числе 2 Лиги чемпионов.

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    Источник: твиттер Карло Анчелотти

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