Умер экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони

жаль. когда ширака хоронили - путин прилетал в париж, хотя уже под санкциями были. в данном случае, понятно, уже не прилетит, хотя, скорее всего, это куда больший для него друг.
Стало известно о смерти Сильвио Берлускони.
86-летний бывший владелец «Милана» умер утром 12 июня.
Экс-премьер-министр Италии скончался в миланской больнице Сан-Раффаэле.
В апреле сообщалось, что у него диагностировали лейкемию.
- Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год.
- В прошедшем сезоне ему принадлежала «Монца».