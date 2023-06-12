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    Умер экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони

    Стало известно о смерти Сильвио Берлускони.

    86-летний бывший владелец «Милана» умер утром 12 июня.

    Экс-премьер-министр Италии скончался в миланской больнице Сан-Раффаэле.

    В апреле сообщалось, что у него диагностировали лейкемию.

    • Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год.
    • В прошедшем сезоне ему принадлежала «Монца».

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    Источник: La Repubblica

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    Сегодня, 11:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4856

      fakeid 9 минут назад

      жаль. когда ширака хоронили - путин прилетал в париж, хотя уже под санкциями были. в данном случае, понятно, уже не прилетит, хотя, скорее всего, это куда больший для него друг.

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      Рейтинг: +3577

      FRZZ 17 минут назад

      Никто ничего не возьмёт с собой с этого мира...

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      Рейтинг: +4651

      Эном айс 24 минуты назад

      Грустно.
      Прощай, Друг...

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      Рейтинг: +1225

      SLADE2019 > Эном айс 44 секунды назад

      Я без подкола. Скажите, почему Вам грустно? Может я чего то не знаю? Только без банальностей.

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