Умер экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони

Стало известно о смерти Сильвио Берлускони.

86-летний бывший владелец «Милана» умер утром 12 июня.

Экс-премьер-министр Италии скончался в миланской больнице Сан-Раффаэле.

В апреле сообщалось, что у него диагностировали лейкемию.