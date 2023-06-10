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    Фанат «Сити» потерял сознание на финале Лиги чемпионов

    В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

    Во время игры на трибунах потерял сознание болельщик англичан. Его пришлось уносить на носилках стюардам. Мужчине подали кислородную маску.

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    Источник: твиттер Сэма Каннингема

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    10.06.2023 23:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2660

      serglider 1 час назад

      Лишь бы живой остался))) Помню лежал в больнице, а в это время привезли болелу с сердечным приступом, прямо с финала плей-офф КХЛ, где играл местный клуб. Чувака реанимируют, а через стену мы смотрим телек с этим финалом, на полной громкости))) Прибегает врач и требует убрать звук... Сразу представил картину "маслом": чувак только приходит в сознание и... слышит, что наши все проигрывают и... по новой в кому))) Пришлось дальше смотреть без звука!

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