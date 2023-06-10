Фанат «Сити» потерял сознание на финале Лиги чемпионов

Лишь бы живой остался))) Помню лежал в больнице, а в это время привезли болелу с сердечным приступом, прямо с финала плей-офф КХЛ, где играл местный клуб. Чувака реанимируют, а через стену мы смотрим телек с этим финалом, на полной громкости))) Прибегает врач и требует убрать звук... Сразу представил картину "маслом": чувак только приходит в сознание и... слышит, что наши все проигрывают и... по новой в кому))) Пришлось дальше смотреть без звука!
В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».
Во время игры на трибунах потерял сознание болельщик англичан. Его пришлось уносить на носилках стюардам. Мужчине подали кислородную маску.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Стамбуле.
- К 58-й минуте счет 0:0.
- «Манчестер Сити» никогда не выигрывал ЛЧ.