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Газизову предложили новую работу после ухода из «Уфы»

9 июня 2023, 20:10
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Махачкалинское «Динамо» хочет видеть у себя бывшего генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова. Об этом сообщил президент клуба Гаджи Гаджиев.

«Информация соответствует действительности. Если он захочет, то может войти в аппарат «Динамо». Это квалифицированный специалист, который хорошо зарекомендовал себя. Мы заинтересованы в его приглашении», – сказал Гаджиев.

  • Газизов покинул «Уфу» на этой неделе.
  • Он был в клубе с 2010 года (с перерывом на 2020 год).
  • В 2020 году Газизов был генеральным директором «Спартака».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Динамо Мх Гаджиев Гаджи Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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Александр.Т.
1686334898
Где он себя хорошо зарекомендовал? С ним Уфа вылетела в фнл и с ним же в первом де сезоне фнл вылетело еще ниже , это позорище клуб из Рпл опустить в третий дивизион
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