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    Газизову предложили новую работу после ухода из «Уфы»

    Махачкалинское «Динамо» хочет видеть у себя бывшего генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова. Об этом сообщил президент клуба Гаджи Гаджиев.

    «Информация соответствует действительности. Если он захочет, то может войти в аппарат «Динамо». Это квалифицированный специалист, который хорошо зарекомендовал себя. Мы заинтересованы в его приглашении», – сказал Гаджиев.

    • Газизов покинул «Уфу» на этой неделе.
    • Он был в клубе с 2010 года (с перерывом на 2020 год).
    • В 2020 году Газизов был генеральным директором «Спартака».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +212

      Александр.Т. 1 час назад

      Где он себя хорошо зарекомендовал? С ним Уфа вылетела в фнл и с ним же в первом де сезоне фнл вылетело еще ниже , это позорище клуб из Рпл опустить в третий дивизион

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      Рейтинг: +9141

      vladik12 > Александр.Т. 21 минуту назад

      А то, что Шамиль поднял "Уфу" из безвестности в РПЛ и пробыл с ней там восемь лет, Вы опускаете?

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