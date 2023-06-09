Газизову предложили новую работу после ухода из «Уфы»

Махачкалинское «Динамо» хочет видеть у себя бывшего генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова. Об этом сообщил президент клуба Гаджи Гаджиев.
«Информация соответствует действительности. Если он захочет, то может войти в аппарат «Динамо». Это квалифицированный специалист, который хорошо зарекомендовал себя. Мы заинтересованы в его приглашении», – сказал Гаджиев.
- Газизов покинул «Уфу» на этой неделе.
- Он был в клубе с 2010 года (с перерывом на 2020 год).
- В 2020 году Газизов был генеральным директором «Спартака».
Источник: «Чемпионат»