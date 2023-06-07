Алексису Санчесу предложили 10 миллионов в год в Саудовской Аравии

ему наверное обидно, 10-ка всего. Всем по 100-200)
У нападающего Алексиса Санчеса есть предложение от саудовского «Аль-Фатеха». Ему предлагают контракт на год с зарплатой 10 миллионов евро.
Об этом пишет Transfer News Central со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.
- 34-летний чилиец стоит 4,5 миллиона евро.
- В минувшем сезоне Лиги 1 Алексис провел 35 матчей, забил 14 голов, сделал 3 ассиста.
- «Аль-Фатех» тренирует грек Георгиос Донис. Самый дорогой игрок команды – Кристиан Тельо (3 миллиона евро).