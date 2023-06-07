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    • Алексису Санчесу предложили 10 миллионов в год в Саудовской Аравии

    Алексису Санчесу предложили 10 миллионов в год в Саудовской Аравии

    У нападающего Алексиса Санчеса есть предложение от саудовского «Аль-Фатеха». Ему предлагают контракт на год с зарплатой 10 миллионов евро.

    Об этом пишет Transfer News Central со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

    • 34-летний чилиец стоит 4,5 миллиона евро.
    • В минувшем сезоне Лиги 1 Алексис провел 35 матчей, забил 14 голов, сделал 3 ассиста.
    • «Аль-Фатех» тренирует грек Георгиос Донис. Самый дорогой игрок команды – Кристиан Тельо (3 миллиона евро).

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    Источник: твиттер Transfer News Central

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    Сегодня, 09:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12548

      DeStar 7 часов назад

      ему наверное обидно, 10-ка всего. Всем по 100-200)

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