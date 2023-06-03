Гаджиев объявил о завершении тренерской карьеры

Гаджи Гаджиев заявил, что больше не будет работать тренером.

«Конечно, можно оговорить, что как тренер я завершил карьеру. Думаю, что 2015 год еще могу отнести к активной деятельности главного тренера, а с 2016‑го я уже был наставником, старался передавать опыт.

И это мне нравилось больше, чем тренировать. В Перми доверял Вадиму Евсееву, Андрею Каряке, вместе мы обсуждали тренировки, все моменты до и после игры.

Я и в [махачкалинском] «Динамо» помогаю тренерам, обсуждаем с ними различные вопросы, но если понадобится встать на бровку тренером, то нет», – сказал Гаджиев.