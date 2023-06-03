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    Гаджиев объявил о завершении тренерской карьеры

    Гаджи Гаджиев заявил, что больше не будет работать тренером.

    «Конечно, можно оговорить, что как тренер я завершил карьеру. Думаю, что 2015 год еще могу отнести к активной деятельности главного тренера, а с 2016‑го я уже был наставником, старался передавать опыт.

    И это мне нравилось больше, чем тренировать. В Перми доверял Вадиму Евсееву, Андрею Каряке, вместе мы обсуждали тренировки, все моменты до и после игры.

    Я и в [махачкалинском] «Динамо» помогаю тренерам, обсуждаем с ними различные вопросы, но если понадобится встать на бровку тренером, то нет», – сказал Гаджиев.

    • Специалисту 77 лет.
    • Он наиболее известен по работе в «Анжи», «Амкаре», «Крыльях Советов», «Сатурне».
    • Гаджиев не выиграл ни одного трофея за тренерскую карьеру.

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    Источник: «Матч ТВ»

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