Личка наказал «Оренбург» за поражение от «Ахмата» тренировками в шесть утра

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о наказании команды за мартовское поражение от «Ахмата» (1:3).

«После «Ахмата» я был очень злой. Из Грозного мы уехали сразу в Сочи, и в понедельник пошли на тренировку в шесть утра. Бегали на променаде. В шесть утра тренировка на 30 минут, потом в 11 плановая тренировка и так несколько дней подряд до игры с «Сочи».

Это было нужно, чтобы игроки поняли, что у них прекрасная работа, приличная зарплата. Если они этого не осознают, будут вставать и работать как нормальный человек. Практически всем приходится вставать в шесть утра и идти на тяжелую работу», – сказал чех.