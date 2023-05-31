Вера: «У «Ахмата» есть потенциал бороться с «Зенитом»

Игрок «Оренбурга» Лукас Вера считает, что «Ахмат» готов бороться с «Зенитом» за чемпионство.
– У кого из российских команд есть потенциал бороться с «Зенитом» за титул?
– У «Ахмата». Как я слышал, этот клуб не является лидером чемпионата, но, когда мы встретились, меня удивил уровень футболистов. Они были очень хороши. На выезде мы не смогли их обыграть, хотя очень старались.
- «Ахмат» перед последним туром РПЛ идет 5-м.
- «Оренбург» занимает 8-е место.
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
Источник: Metaratings