Вера: «У «Ахмата» есть потенциал бороться с «Зенитом»

Игрок «Оренбурга» Лукас Вера считает, что «Ахмат» готов бороться с «Зенитом» за чемпионство.

– У кого из российских команд есть потенциал бороться с «Зенитом» за титул?

– У «Ахмата». Как я слышал, этот клуб не является лидером чемпионата, но, когда мы встретились, меня удивил уровень футболистов. Они были очень хороши. На выезде мы не смогли их обыграть, хотя очень старались.