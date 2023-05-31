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    Вера: «У «Ахмата» есть потенциал бороться с «Зенитом»

    Игрок «Оренбурга» Лукас Вера считает, что «Ахмат» готов бороться с «Зенитом» за чемпионство.

    – У кого из российских команд есть потенциал бороться с «Зенитом» за титул?

    – У «Ахмата». Как я слышал, этот клуб не является лидером чемпионата, но, когда мы встретились, меня удивил уровень футболистов. Они были очень хороши. На выезде мы не смогли их обыграть, хотя очень старались.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17614

      Garrincha58 48 минут назад

      у Ахмата защита слабая особенно в центре, а так игроки сильные и тренер толковый

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