АПЛ. «Сити» проиграл «Брентфорду» (0:1), «Ливерпуль» и «Саутгемптон» устроили шоу (4:4) и другие результаты последнего тура

«Арсенал» в последнем туре АПЛ крупно победил «Вулверхэмптон». Дубль у Гранита Джаки, который, вероятно, провел последний матч за клуб.

«Манчестер Сити», досрочный чемпион, уступил на выезде «Брентфорду».

«Саутгемптон», который уже вылетел, и «Ливерпуль» обменялись четырьмя голами.

Англия. АПЛ. 38-й тур

Арсенал – Вулверхэмптон – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Джака, 11; 2:0 – Джака, 14; 3:0 – Сака, 27; 4:0 – Жезус, 58; 5:0 – Кивиор, 78.

Саутгемптон – Ливерпуль – 4:4 (2:2)

Голы: 0:1 – Жота, 10; 0:2 – Фирмино, 14; 1:2 – Уорд-Проус, 19; 2:2 – Сулемана, 28; 3:2 – Сулемана, 48; 4:2 – Армстронг, 64; 4:3 – Гакпо, 72; 4:4 – Жота, 73.

Брентфорд – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Пайннок, 86.

Лидс – Тоттенхэм – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Кейн, 2; 0:2 – Порро, 47; 1:2 – Харрисон, 67; 1:3 – Кейн, 69; 1:4 – Моура, 90+5.

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Виллиан, 19; 1:1 – Санчо, 39; 2:1 – Фернандеш, 55.

Нереализованные пенальти: нет – Митрович, 25.

Челси – Ньюкасл – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Гордон, 9; 1:1 – Триппьер, 27 (в свои ворота).

Результаты АПЛ

Турнирная таблица АПЛ