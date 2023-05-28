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    • АПЛ. «Сити» проиграл «Брентфорду» (0:1), «Ливерпуль» и «Саутгемптон» устроили шоу (4:4) и другие результаты последнего тура

    АПЛ. «Сити» проиграл «Брентфорду» (0:1), «Ливерпуль» и «Саутгемптон» устроили шоу (4:4) и другие результаты последнего тура

    «Арсенал» в последнем туре АПЛ крупно победил «Вулверхэмптон». Дубль у Гранита Джаки, который, вероятно, провел последний матч за клуб.

    «Манчестер Сити», досрочный чемпион, уступил на выезде «Брентфорду».

    «Саутгемптон», который уже вылетел, и «Ливерпуль» обменялись четырьмя голами.

    Англия. АПЛ. 38-й тур

    Арсенал – Вулверхэмптон – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Джака, 11; 2:0 – Джака, 14; 3:0 – Сака, 27; 4:0 – Жезус, 58; 5:0 – Кивиор, 78.

    Саутгемптон – Ливерпуль – 4:4 (2:2)

    Голы: 0:1 – Жота, 10; 0:2 – Фирмино, 14; 1:2 – Уорд-Проус, 19; 2:2 – Сулемана, 28; 3:2 – Сулемана, 48; 4:2 – Армстронг, 64; 4:3 – Гакпо, 72; 4:4 – Жота, 73.

    Брентфорд – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Пайннок, 86.

    Лидс – Тоттенхэм – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кейн, 2; 0:2 – Порро, 47; 1:2 – Харрисон, 67; 1:3 – Кейн, 69; 1:4 – Моура, 90+5.

    Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Виллиан, 19; 1:1 – Санчо, 39; 2:1 – Фернандеш, 55.

    Нереализованные пенальти: нет – Митрович, 25.

    Челси – Ньюкасл – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гордон, 9; 1:1 – Триппьер, 27 (в свои ворота).

    Результаты АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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