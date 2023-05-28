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    Ферран расстался с дочерью Луиса Энрике

    В Каталонии сообщили о расставании нападающего «Барселоны» Феррана Торреса и Сирой Мартинес – дочерью экс-тренера каталонцев и сборной Испании Луиса Энрике.

    Инициатором стала Сира. Пара была вместе два года.

    • Сообщалось, что Торрес полтора года назад перешел в «Барселону» из-за Сиры, которая любит город.
    • «Барселона» летом может продать Торреса.
    • В 43 матчах этого сезона у игрока 7 голов и 3 ассиста.

    Фото: социальные сети Сиры Мартинес

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    Источник: El Nacional

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