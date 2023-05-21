Джикия: «Не знаю, что будет придумывать общественность, Москва – красно-белая»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после победного матча с ЦСКА (2:1).

«Ребята, ну я не знаю, что сейчас на этот раз будет придумывать общественность, но сегодня Москва – красно-белая.

Вот эти тучки сегодня никому не помешают. Всех с победой!» – сказал Джикия.