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    • Джикия: «Не знаю, что будет придумывать общественность, Москва – красно-белая»

    Джикия: «Не знаю, что будет придумывать общественность, Москва – красно-белая»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после победного матча с ЦСКА (2:1).

    «Ребята, ну я не знаю, что сейчас на этот раз будет придумывать общественность, но сегодня Москва – красно-белая.

    Вот эти тучки сегодня никому не помешают. Всех с победой!» – сказал Джикия.

    • «Спартак» победил ЦСКА благодаря голу на 90-й минуте. Квинси Промес добил свой удар с пенальти.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил в матче двух игроков – Александра Соболева и Виллиана Рошу.
    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18411

      DVOK68 1 час назад

      Да,Жора!Ты прав.

      1
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      Рейтинг: +24698

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Иди проставься бесстыжему Карасёву за "правильное" судейство, а общественность сегодня лучше не трогай.

      1
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      Рейтинг: +66

      erybov1965 1 час назад

      Еще не все сделано,надо надеяться на соперников,которые будут играть с ЦСКА.И самим выиграть все оставшиеся матчи.Но с такой защитой и недисциплинированностью игроков это будет сложно.

      3
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