Джикия: «Не знаю, что будет придумывать общественность, Москва – красно-белая»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после победного матча с ЦСКА (2:1).
«Ребята, ну я не знаю, что сейчас на этот раз будет придумывать общественность, но сегодня Москва – красно-белая.
Вот эти тучки сегодня никому не помешают. Всех с победой!» – сказал Джикия.
- «Спартак» победил ЦСКА благодаря голу на 90-й минуте. Квинси Промес добил свой удар с пенальти.
- Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил в матче двух игроков – Александра Соболева и Виллиана Рошу.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко.
Источник: телеграм-канал «Спартака»