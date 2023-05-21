Петржела ответил, когда все легионеры покинут РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предрек отъезд всех легионеров из РПЛ.
«Не только Клаудиньо и Малком, но и все остальные иностранцы покинут Россию. Думаю, через год вообще никого не останется. Им просто будет неинтересно играть в России. Политика, к сожалению, играет огромную роль сейчас», – сказал Петржела.
- С февраля 2022 года Россия отстранена от международного футбола.
- Сборная России проводит товарищеские матчи с азиатскими сборными.
- Чемпионат страны проходит в штатном режиме.
Источник: «РБ Спорт»