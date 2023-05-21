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    Петржела ответил, когда все легионеры покинут РПЛ

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предрек отъезд всех легионеров из РПЛ.

    «Не только Клаудиньо и Малком, но и все остальные иностранцы покинут Россию. Думаю, через год вообще никого не останется. Им просто будет неинтересно играть в России. Политика, к сожалению, играет огромную роль сейчас», – сказал Петржела.

    • С февраля 2022 года Россия отстранена от международного футбола.
    • Сборная России проводит товарищеские матчи с азиатскими сборными.
    • Чемпионат страны проходит в штатном режиме.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1322

      Таврида 41 минуту назад

      Лавешка крутится, футбольчик мутится...

      0
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      Рейтинг: +8259

      nik55 1 час назад

      скорей бы это произошло

      0
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      Рейтинг: +5332

      PAREVG. 1 час назад

      Скорее бы уже.
      Надоело смотреть за игрой мартыхаев.
      ЛИмит надо установить не более 5 в заявке на сезон, на более 3 на поле, и отменить зимнее трансферное окно.

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      Рейтинг: +1846

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      спорт сегодня зависим от политики, и никакие олимпийские лозунги не имеют влияния на спорт, к большому сожалению, и как долго это продлится никому не ведомо...

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