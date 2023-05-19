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    • ЦСКА анонсировал матч со «Спартаком» с отсылками к трем легендарным дерби

    ЦСКА анонсировал матч со «Спартаком» с отсылками к трем легендарным дерби

    ЦСКА выпустил промо-ролик, посвященный матчу 28-го тура РПЛ против «Спартака».

    В видео сделаны отсылки к трем дерби: «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс», «Партизан» – «Црвена Звезда» и «Интер» – «Милан».

    • Игра на «Открытие Банк Арене» состоится в воскресенье, 21 мая, в 16:30 мск.
    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 2-м.

    Почему «Спaртак» и ЦСКА не любят друг друга

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    Источник: страница ЦСКА в соцсети ВКонтакте

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1848

      Suvorov51 13 минут назад

      Да, встретятся две сильнейшие команды россии, ну можно суда отнести и Ростов, правда Спартак потерял свою игру, как и Ростов,но дерби все уровняют, лейтенанты сейчас здорово прибавили, вот и посмотрим как они(спартаковцы) выйдут из этого положения

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      Рейтинг: +1321

      кaстрюлька 55 минут назад

      Фперде Шпорток

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      Рейтинг: +13697

      R_a_i_n > кaстрюлька 41 минуту назад

      Куда тебе фперде сделали?

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      Рейтинг: +1505

      elessar arnor 1 час назад

      норм дерби, по качеству, в первую очередь, было еще в Химках или в Луже, вот сколько времени прошло с настоящего дерби

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      Рейтинг: +785

      k611 2 часа назад

      Будем верить в Спартак. Нужно вылезать из этой функциональной ямы...

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      Рейтинг: +446

      foreverorthodox 3 часа назад

      Вперёд Спартак!!

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