ЦСКА анонсировал матч со «Спартаком» с отсылками к трем легендарным дерби

Да, встретятся две сильнейшие команды россии, ну можно суда отнести и Ростов, правда Спартак потерял свою игру, как и Ростов,но дерби все уровняют, лейтенанты сейчас здорово прибавили, вот и посмотрим как они(спартаковцы) выйдут из этого положения
ЦСКА выпустил промо-ролик, посвященный матчу 28-го тура РПЛ против «Спартака».
В видео сделаны отсылки к трем дерби: «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс», «Партизан» – «Црвена Звезда» и «Интер» – «Милан».
- Игра на «Открытие Банк Арене» состоится в воскресенье, 21 мая, в 16:30 мск.
- «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 2-м.
Почему «Спaртак» и ЦСКА не любят друг друга