«Севилья» обновила рекорд по числу финалов Кубка УЕФА / Лиги Европы

«Севилья» выбила «Ювентус» из Лиги Европы, победив в 1/2 финала со счетом 3:2 по сумме двух встреч.

Испанская команда сыграет в финале этого турнира в седьмой раз – это рекорд.

У ближайшего преследователя «Интера» – пять финалов.