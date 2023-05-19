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    • «Севилья» обновила рекорд по числу финалов Кубка УЕФА / Лиги Европы

    «Севилья» обновила рекорд по числу финалов Кубка УЕФА / Лиги Европы

    «Севилья» выбила «Ювентус» из Лиги Европы, победив в 1/2 финала со счетом 3:2 по сумме двух встреч.

    Испанская команда сыграет в финале этого турнира в седьмой раз – это рекорд.

    У ближайшего преследователя «Интера» – пять финалов.

    • «Севилья» играла в финалах Кубка УЕФА / Лиги Европы в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах.
    • Они победили во всех шести случаях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +701

      Октавиус 42 минуты назад

      Беспроигрышная серия "Севильи" на серию Моуринью - вот это жара будет))

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