«Севилья» обновила рекорд по числу финалов Кубка УЕФА / Лиги Европы

Беспроигрышная серия "Севильи" на серию Моуринью - вот это жара будет))
«Севилья» выбила «Ювентус» из Лиги Европы, победив в 1/2 финала со счетом 3:2 по сумме двух встреч.
Испанская команда сыграет в финале этого турнира в седьмой раз – это рекорд.
У ближайшего преследователя «Интера» – пять финалов.
- «Севилья» играла в финалах Кубка УЕФА / Лиги Европы в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах.
- Они победили во всех шести случаях.
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