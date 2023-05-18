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    Павлюченко сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

    Роман Павлюченко поделился ожиданиями от финального матча ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Интером».

    «В финале англичане явные фавориты. Уверен, что они минимум трeшку отгрузят «Интеру», а то и больше.

    Итальянцы окопаются в своей штрафной и будут отбиваться, но это им никак не поможет. Даже у «Реала» не получилось вчера контролировать мяч и проводить атаки.

    У «Интера» нет никаких шансов на титул, уверен в этом на все сто процентов», – сказал Павлюченко.

    • Финал состоится 10 июня в Стамбуле.
    • «Сити» и «Интер» впервые сыграют в официальном матче.
    • Англичане выбили из ЛЧ «Реал», а итальянцы – «Милан».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7075

      Красногорск_Фан 55 минут назад

      Самый сюр суперкубок Интер - Рома. И плач всех прогнозистов. У Гвардиолы хоттабыч уже все выщипал, на финал может не хватить

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