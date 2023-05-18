Павлюченко сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Роман Павлюченко поделился ожиданиями от финального матча ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Интером».

«В финале англичане явные фавориты. Уверен, что они минимум трeшку отгрузят «Интеру», а то и больше.

Итальянцы окопаются в своей штрафной и будут отбиваться, но это им никак не поможет. Даже у «Реала» не получилось вчера контролировать мяч и проводить атаки.

У «Интера» нет никаких шансов на титул, уверен в этом на все сто процентов», – сказал Павлюченко.