Павлюченко сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Роман Павлюченко поделился ожиданиями от финального матча ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Интером».
«В финале англичане явные фавориты. Уверен, что они минимум трeшку отгрузят «Интеру», а то и больше.
Итальянцы окопаются в своей штрафной и будут отбиваться, но это им никак не поможет. Даже у «Реала» не получилось вчера контролировать мяч и проводить атаки.
У «Интера» нет никаких шансов на титул, уверен в этом на все сто процентов», – сказал Павлюченко.
- Финал состоится 10 июня в Стамбуле.
- «Сити» и «Интер» впервые сыграют в официальном матче.
- Англичане выбили из ЛЧ «Реал», а итальянцы – «Милан».
Источник: «Чемпионат»