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Непомнящий назвал фаворита в дерби «Спартак» – ЦСКА

18 мая 2023, 15:33
1

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

«Конечно, я бы хотел, чтобы победил ЦСКА. Всe-таки победа в дерби – шаг ко второму месту.

Команда сейчас нашла оптимальный состав и выстроила хорошую игру во всех линиях, есть лидеры, команда хорошо контролирует мяч. Также у команды Владимира Федотова сбалансированная игра в атаке, забивают те, кто обязан забивать, но бывает, что отличаются игроки со второй линии, что является сюрпризом для соперника.

В обороне наконец-то наступила стабильность. Ещe бы парочку защитников купить – и тогда армейцы могут стать основным конкурентом «Зенита» в следующем сезоне. Поэтому мои симпатии на стороне красно-синих. ЦСКА – фаворит в дерби.

Тем не менее у «Спартака» тоже есть шанс. Команда Абаскаля непредсказуема. Они сыграли с блеском против «Зенита», но потом оступились на «Химках». Трудно предсказать, чего от них ожидать в дерби», – сказал Непомнящий.

  • Матч пройдет в воскресенье, 21 мая.
  • Начало встречи – в 16:30 мск.
  • ЦСКА занимает второе место в РПЛ, «Спартак» идет 4-м.

Почему «Спартак» и ЦСКА не любят друг друга

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Непомнящий Валерий
Комментарии (1)
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Боцман52
1684441721
Ну если удалять игроков без фола в первом тайме, любая команда может оступиться.
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