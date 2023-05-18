Непомнящий назвал фаворита в дерби «Спартак» – ЦСКА

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

«Конечно, я бы хотел, чтобы победил ЦСКА. Всe-таки победа в дерби – шаг ко второму месту.

Команда сейчас нашла оптимальный состав и выстроила хорошую игру во всех линиях, есть лидеры, команда хорошо контролирует мяч. Также у команды Владимира Федотова сбалансированная игра в атаке, забивают те, кто обязан забивать, но бывает, что отличаются игроки со второй линии, что является сюрпризом для соперника.

В обороне наконец-то наступила стабильность. Ещe бы парочку защитников купить – и тогда армейцы могут стать основным конкурентом «Зенита» в следующем сезоне. Поэтому мои симпатии на стороне красно-синих. ЦСКА – фаворит в дерби.

Тем не менее у «Спартака» тоже есть шанс. Команда Абаскаля непредсказуема. Они сыграли с блеском против «Зенита», но потом оступились на «Химках». Трудно предсказать, чего от них ожидать в дерби», – сказал Непомнящий.

Матч пройдет в воскресенье, 21 мая.

Начало встречи – в 16:30 мск.

ЦСКА занимает второе место в РПЛ, «Спартак» идет 4-м.

Почему «Спартак» и ЦСКА не любят друг друга