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    • Гендиректор «Алании»: «Попросим РФС в виде исключения дать нам сыграть в стыковых матчах»

    Гендиректор «Алании»: «Попросим РФС в виде исключения дать нам сыграть в стыковых матчах»

    Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал новость о том, что клубу не выдали лицензию для участия в РПЛ.

    «Официального обращения пока не получили. Будем писать апелляцию и предпринимать меры, чтобы нам выдали все-таки лицензию. Потому что команда по спортивному принципу занимает нужное место, и, соответственно, мы хотим попасть в РПЛ.

    Мы уже не первый раз занимает положенное место. Клуб готов.

    Да, мы понимаем, что нет стадиона, но он строится. По срокам не успеваем. Но если есть возможности, в виде исключения, будем просить РФС, чтобы нам дали право сыграть стыковые матчи», – сказал Сиукаев.

    • «Алания» занимает третье место в Первой лиге за 3 тура до конца сезона.

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    Источник: Sport24

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