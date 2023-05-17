Гендиректор «Алании»: «Попросим РФС в виде исключения дать нам сыграть в стыковых матчах»

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал новость о том, что клубу не выдали лицензию для участия в РПЛ.

«Официального обращения пока не получили. Будем писать апелляцию и предпринимать меры, чтобы нам выдали все-таки лицензию. Потому что команда по спортивному принципу занимает нужное место, и, соответственно, мы хотим попасть в РПЛ.

Мы уже не первый раз занимает положенное место. Клуб готов.

Да, мы понимаем, что нет стадиона, но он строится. По срокам не успеваем. Но если есть возможности, в виде исключения, будем просить РФС, чтобы нам дали право сыграть стыковые матчи», – сказал Сиукаев.