«Бавария» нашла в «Челси» замену для Гравенберха

«Бавария» готовится к возможному уходу полузащитника Райана Гравенберха.
Если 20-летний голландец сменит команду в предстоящее межсезонье, то ему на замену могут подписать Матео Ковачича.
Хавбек «Челси», вероятно, будет продан летом. Им также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
- В этом сезоне Ковачич забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 36 матчах.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
- Хорват знаком с тренером «Баварии» Томасом Тухелем по совместной работе в «Челси».
Источник: Bayern & Germany