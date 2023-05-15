«Бавария» нашла в «Челси» замену для Гравенберха

«Бавария» готовится к возможному уходу полузащитника Райана Гравенберха.

Если 20-летний голландец сменит команду в предстоящее межсезонье, то ему на замену могут подписать Матео Ковачича.

Хавбек «Челси», вероятно, будет продан летом. Им также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».