Джикия – об удалении Денисова: «Можно теперь просто кричать и зарабатывать удаления для соперника?»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал вторую желтую карточку своего партнера Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Что касается удаления, то хорошо видел момент. Только пересмотрел эпизод. Видели, что не было касания? Не поверите – я то же самое увидел. Резиуан Мирзов сказал, что слышал касание? Можно тогда теперь просто кричать и удаляться? Будем на звук реагировать?

Это удаление нашего игрока, которое в итоге сказалось на игре. Ошибка это или нет – разберутся. У нас есть, кто разбирается, как всегда. Много ошибок судей? Такое бывает к концу сезона. Не хочу обсуждать судейство. Я обсуждаю момент с удалением нашего футболиста, которого, считаю, не было.

Если мы будем свистеть на звук, то давайте потерпим три тура, потом просто закончим очередной сезон. Начнeтся новый – всe продолжится. Будем так играть каждый год. Кто-то будет недоволен футболистами, кто-то будет недоволен судьями, а кто-то чем-то ещe», – сказал Джикия.