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    • Джикия – об удалении Денисова: «Можно теперь просто кричать и зарабатывать удаления для соперника?»

    Джикия – об удалении Денисова: «Можно теперь просто кричать и зарабатывать удаления для соперника?»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал вторую желтую карточку своего партнера Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

    «Что касается удаления, то хорошо видел момент. Только пересмотрел эпизод. Видели, что не было касания? Не поверите – я то же самое увидел. Резиуан Мирзов сказал, что слышал касание? Можно тогда теперь просто кричать и удаляться? Будем на звук реагировать?

    Это удаление нашего игрока, которое в итоге сказалось на игре. Ошибка это или нет – разберутся. У нас есть, кто разбирается, как всегда. Много ошибок судей? Такое бывает к концу сезона. Не хочу обсуждать судейство. Я обсуждаю момент с удалением нашего футболиста, которого, считаю, не было.

    Если мы будем свистеть на звук, то давайте потерпим три тура, потом просто закончим очередной сезон. Начнeтся новый – всe продолжится. Будем так играть каждый год. Кто-то будет недоволен футболистами, кто-то будет недоволен судьями, а кто-то чем-то ещe», – сказал Джикия.

    • Джикия был запасным.
    • Матч в поле судил Евгений Кукуляк.
    • Он показал 2-ю желтую Денисову на 45+1 минуте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +165

      Bez Imeni 1 час назад

      Конечно можно, дельфинчик ваш всегда так делает..

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