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  • Джикия – об удалении Денисова: «Можно теперь просто кричать и зарабатывать удаления для соперника?»

Джикия – об удалении Денисова: «Можно теперь просто кричать и зарабатывать удаления для соперника?»

13 мая 2023, 17:54
10

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал вторую желтую карточку своего партнера Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Что касается удаления, то хорошо видел момент. Только пересмотрел эпизод. Видели, что не было касания? Не поверите – я то же самое увидел. Резиуан Мирзов сказал, что слышал касание? Можно тогда теперь просто кричать и удаляться? Будем на звук реагировать?

Это удаление нашего игрока, которое в итоге сказалось на игре. Ошибка это или нет – разберутся. У нас есть, кто разбирается, как всегда. Много ошибок судей? Такое бывает к концу сезона. Не хочу обсуждать судейство. Я обсуждаю момент с удалением нашего футболиста, которого, считаю, не было.

Если мы будем свистеть на звук, то давайте потерпим три тура, потом просто закончим очередной сезон. Начнeтся новый – всe продолжится. Будем так играть каждый год. Кто-то будет недоволен футболистами, кто-то будет недоволен судьями, а кто-то чем-то ещe», – сказал Джикия.

  • Джикия был запасным.
  • Матч в поле судил Евгений Кукуляк.
  • Он показал 2-ю желтую Денисову на 45+1 минуте.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Джикия Георгий Денисов Даниил
Комментарии (10)
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Сам_себе_сказал
1683989832
Конечно можно, дельфинчик ваш всегда так делает..
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JIEGEHDA
1683995630
Джикия начни играть в футбол . Смотреть на моменты есть кому . А по поводу звуков и фолов . Без обид фанам Спартака , но реально Дельфин так настраивает против вас что через экран хочется сыграть против вас . Нырьки кричалки это " мужика" . Считаете топ клубом а игрок у вас ведёт себя так
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lordmrv
1683996888
Друзья ниже, а вопрос сейчас был про Соболя? Ладно, если про него, то где он нырял, где судью упрашивал?
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Ziklop
1683999124
почему нельзя изменить протокол ВАР , уефа насрать на нас можно самим правила устанавливать. просмотр по требованию команды, если вторая карта желтая то ВАР зовет смотреть, переговоры "спорные" между ВАР и судьёй в эфир.
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erybov1965
1684006127
Я считаю так.Как судья судит,увидят,разберут и кто надо поймут кто прав,но игроки,прежде всего должны играть с полной отдачей все игры и не надо им обращать внимание на судейские ошибки.Это никак не поможет,только мешает.Им надо прежде всего,разбирать свои ошибки и их анализировать.Также должен действовать тренер и его команда.Если бы у Спартака,в этом чемпионате именно так было построено.Он бы запросто,как минимум занял 2 место,да и Кубок смог бы взять.А так только болтовня и кому она нужна?
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ArReal
1684041614
Спартак не люблю - но такие удаления выдавать- ***..н.ым на всю голову надо быть((
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