«Спартак» уступает «Химкам» после первого тайма: пропустили от бывшего игрока, остались в меньшинстве

ПАРИ всем желающим:
Будет еще одно удаление или пенальти в ворота Спартака?
Я ставлю на пенальти)
«Химки» принимают «Спартак» в 27-м туре чемпионата России.
Подмосковная команда ведет со счетом 1:0 по итогам первого тайма.
Гол забил экс-спартаковец Резиуан Мирзов – на 23-й минуте прямым ударом со штрафного.
Перед перерывом «Спартак» остался вдесятером – за вторую желтую карточку был удален Даниил Денисов.
- «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ, «Спартак» – 4-е.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.