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    • «Спартак» уступает «Химкам» после первого тайма: пропустили от бывшего игрока, остались в меньшинстве

    «Спартак» уступает «Химкам» после первого тайма: пропустили от бывшего игрока, остались в меньшинстве

    «Химки» принимают «Спартак» в 27-м туре чемпионата России.

    Подмосковная команда ведет со счетом 1:0 по итогам первого тайма.

    Гол забил экс-спартаковец Резиуан Мирзов – на 23-й минуте прямым ударом со штрафного.

    Перед перерывом «Спартак» остался вдесятером – за вторую желтую карточку был удален Даниил Денисов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +943

      rac531 3 часа назад

      ПАРИ всем желающим:
      Будет еще одно удаление или пенальти в ворота Спартака?
      Я ставлю на пенальти)

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      Рейтинг: +943

      rac531 4 часа назад

      ДЮКОВ доволен)))))))
      РЕШАЛА свое дело знает туго.
      Смею предположить, если Спартак забет, а это продажная шкура его засчитает, то эта мразь поставит пенальти в ворота Спартака.
      Идет 52 минута)

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      Рейтинг: +584

      semm 4 часа назад

      Какой на.х.уй Резиуан по русски то Резван Мирзов - англичане ё. ба .н.ые

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      Рейтинг: +3369

      Опорник84 4 часа назад

      Ну вроде всё встает на места.За зенитом надо вытянуть коней. Третьи воспитанники тренера сборной. Четвертые Спартак. Отстранённый судья до конца сезона, выходит и удаляет Денисова. Это не просто странно,это полный писец.

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      Рейтинг: +5885

      maygli 4 часа назад

      Промес отвернулся, Селихов лоханулся.

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      Рейтинг: +5885

      maygli 4 часа назад

      Куйня от Кукуля.

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