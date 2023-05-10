Личка: «Если бы мне нужны были только деньги, ушел бы зимой из «Оренбурга» в «Краснодар»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка дал понять, что деньги для него – не главное в профессии.

– Вам хотелось бы поработать не на периферии, а в столице России? Сейчас много разговоров, что «Динамо» к вам может проявить интерес. Интересно ли попробовать себя с клубом других возможностей, амбиций, денег?

– Всегда говорил и говорю, что нужно хорошо делать свою работу, а потом уже придут деньги; если же думать только о деньгах, то ничего не получится. Понимаю, что деньги – важный ресурс для жизни. Но мне нужно понять для начала цели клуба в ближайшие два-три года, его философию. Если бы я хотел только деньги, то ушел бы зимой в «Краснодар». Топ-клуб, красивый стадион, прекрасная академия, зарплата намного больше, чем здесь, в «Оренбурге».

Но «Оренбург» мне дал огромную возможность проявить себя в России. У меня прекрасные отношения с президентом клуба, спортивным директором. Уважаю желания клуба, который дает мне свободу, и мы всегда находим понимание друг с другом. Очень рад, что остался. Посмотрим, что будет летом, – я тоже человек, у меня свои амбиции, хотелось бы сделать шаг вперед. Но что будет тогда – не знаю, а в «Краснодаре» уже другой тренер.

Чех в Оренбурге с 2020 года.

Он вернул команду в РПЛ.

Сейчас «Оренбург» идет в таблице 8-м.

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