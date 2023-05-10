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    • Личка: «Если бы мне нужны были только деньги, ушел бы зимой из «Оренбурга» в «Краснодар»

    Личка: «Если бы мне нужны были только деньги, ушел бы зимой из «Оренбурга» в «Краснодар»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка дал понять, что деньги для него – не главное в профессии.

    – Вам хотелось бы поработать не на периферии, а в столице России? Сейчас много разговоров, что «Динамо» к вам может проявить интерес. Интересно ли попробовать себя с клубом других возможностей, амбиций, денег?

    – Всегда говорил и говорю, что нужно хорошо делать свою работу, а потом уже придут деньги; если же думать только о деньгах, то ничего не получится. Понимаю, что деньги – важный ресурс для жизни. Но мне нужно понять для начала цели клуба в ближайшие два-три года, его философию. Если бы я хотел только деньги, то ушел бы зимой в «Краснодар». Топ-клуб, красивый стадион, прекрасная академия, зарплата намного больше, чем здесь, в «Оренбурге».

    Но «Оренбург» мне дал огромную возможность проявить себя в России. У меня прекрасные отношения с президентом клуба, спортивным директором. Уважаю желания клуба, который дает мне свободу, и мы всегда находим понимание друг с другом. Очень рад, что остался. Посмотрим, что будет летом, – я тоже человек, у меня свои амбиции, хотелось бы сделать шаг вперед. Но что будет тогда – не знаю, а в «Краснодаре» уже другой тренер.

    • Чех в Оренбурге с 2020 года.
    • Он вернул команду в РПЛ.
    • Сейчас «Оренбург» идет в таблице 8-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18396

      paracetamol 6 часов назад

      Сиди гле сидишь. Орков надо в призеры!

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      Рейтинг: +4153

      Ziklop 10 часов назад

      очканул работать с хозяином который "ненавязчиво" двигает своё видение игры и лезет в тренировочный процесс?

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 > Ziklop 3 часа назад

      Да, да ходит на каждую тренировку контролирует какие тесты у каждого игрока, затем проводит тренировку. После тренировки опять проверяет тесты каждого игрока, затем называет основной состав на игру, после игры проводит восстановительную тренировку, укладывает спать каждого игрока проверяет лично нет ли жратвы под одеялом итд и тп. А с утра все повторяется. С вратарями естественно доп занятия и личный пример в ловле мячей.

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      Рейтинг: +4153

      Ziklop > Krasnodar 123 1 час назад

      достаточно требовательно спрашивать почему тот или иной игрок не в форме и почему не играет, иногда может спрашивать уполномоченное лицо, типо ген дира.

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