Бакаев рассказал об эмоциях в связи с чемпионством «Зенита» после победы над «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями после чемпионского матча.
- В воскресенье петербуржцы победили «Спартак» – 3:2.
- Команда досрочно выиграла РПЛ – за 4 тура до конца сезона.
- Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года как раз из «Спартака».
– Эмоции прекрасные. Тяжелый год, тяжелый чемпионат. Все соперники были достойные, из-за этого вдвойне приятно победить в этом году. Все матчи были сложными, но лучший еще впереди.
– С каким настроем выходили в этом сезоне на матчи против бывшей команды – «Спартака»?
– У меня всегда одна мотивация ко всем соперникам – я всегда выхожу выкладываться на все сто процентов.
– Как оцените свою игру в этом сезоне?
– Я мало играл. Надо больше играть, так что посмотрим. Буду тренироваться, чтобы больше выходить на поле.
– Как будете праздновать свое первое чемпионство?
– Я еще не знаю, как здесь празднуют (смеется). Только начинаю осваиваться в плане празднования, посмотрим.
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