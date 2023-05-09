Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Бакаев рассказал об эмоциях в связи с чемпионством «Зенита» после победы над «Спартаком»

    Бакаев рассказал об эмоциях в связи с чемпионством «Зенита» после победы над «Спартаком»

    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями после чемпионского матча.

    • В воскресенье петербуржцы победили «Спартак» – 3:2.
    • Команда досрочно выиграла РПЛ – за 4 тура до конца сезона.
    • Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года как раз из «Спартака».

    – Эмоции прекрасные. Тяжелый год, тяжелый чемпионат. Все соперники были достойные, из-за этого вдвойне приятно победить в этом году. Все матчи были сложными, но лучший еще впереди.

    – С каким настроем выходили в этом сезоне на матчи против бывшей команды – «Спартака»?

    – У меня всегда одна мотивация ко всем соперникам – я всегда выхожу выкладываться на все сто процентов.

    – Как оцените свою игру в этом сезоне?

    – Я мало играл. Надо больше играть, так что посмотрим. Буду тренироваться, чтобы больше выходить на поле.

    – Как будете праздновать свое первое чемпионство?

    – Я еще не знаю, как здесь празднуют (смеется). Только начинаю осваиваться в плане празднования, посмотрим.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Ловчев заявил, что переживает за талантливого футболиста «Зенита» 10
    «Вы его видели после перерыва?»: Орлов жестко прошелся по Бакаеву 12
    «Нужно выбирать спортивную составляющую, а не финансовую»: Зуев – о Бакаеве 10
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4285

      Иван Петров 1986 4 часа назад

      Ну наконец то этот придурок стал чемпионом. Столько просидеть на лавке и тут чемпион.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5063

      Питерский князь 4 часа назад

      Урааааа!!!
      Бакаев чемпион!
      :)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14613

      Алексей З 5 часов назад

      Как издёвка , спрашивать у игрока вышедшего на 90 минуте.
      Хотел титулы и деньги , получил, а играть , да наХ тебе это надо.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock 5 часов назад

      А празднуют в Зените с Кукуянами - Ивановыми и медальки им тоже дают как и премиальные!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4139

      Эном айс 5 часов назад

      Как празднуют..
      Свинью режут. Спрашивает ещё.)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > ziborock 5 часов назад

      Каких свиней?! У вас пол команды мусульмане! Ишака если только! А скорее от мертвого осла уши! Ну а Семак естественно капустой отпразднует!)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1798

      ScarlettOgusania > ScarlettOgusania 5 часов назад

      как все бом.жи на стадионе - просрочку жрут, запивая тройным одеколоном) а Семак сельдереем с "капустой"...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7987

      BarStep > ziborock 4 часа назад

      Бакаев - пол команды?!

      Дурик, открой книжку..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > BarStep 4 часа назад

      Да он какой-то палёнки пережрал и несёт ахинею от "радости".

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > ScarlettOgusania 4 часа назад

      ****** на "открывашке" из баков пищевые отходы вываливают перед началом игры . Так они даже в сторону поля не смотрят ,ползают по рядам , толкаются , жрут отходы весь матч .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > BarStep 4 часа назад

      А Адамов, Алип и Кузяев не мусульмане?! Да вы глоры даже состав Зенита не знаете!)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > ziborock 4 часа назад

      Загибаем пальцы и считаем мусульман в Зените! Потом кого - нибудь просим сосчитать загнутые пальцы раз сами не можем!)))
      Подсказка: 2 татарина, казах и ингуш! Всё то вам подсказывать надо!)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4139

      Эном айс > ziborock 4 часа назад

      Ваш ямайский растаман наших троих стоит.
      Ему ни свинины, ни баранины не надо. Пыхнул, дунул и в атаку. Правда сразу падает. Причём, в штрафной.
      Дай Бог ему здоровья.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > Эном айс 4 часа назад

      Главное что вашему "каратисту" знатно по щам надавал!)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8307

      Беспонтий > ScarlettOgusania 4 часа назад

      Вам напомнить ваш ник?)
      " ямайский полузащитник Роберт Скарлетт)..+ ***** Самюэль Огунсанья, )" Идеальные приобретения Спартака.)"2002 г.
      Они ,конечно, тройной не пили. Но классные парни были, согласись.)) 1+2 по матчам. Легенды. Равняйся на них.
      https://www.sports.ru/tribuna/blogs/simbirskiy/1553509.html

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4139

      Эном айс > ziborock 4 часа назад

      Итог. Из-за кучи придурков мы не встретились в финале.
      И кому от этого хуже.)
      Лучше только Промеске.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > Эном айс 3 часа назад

      И что в финале?! Да все было бы так же как и в других играх - Газпром, ВАР с косым Ивановым, Кукуян и.т.д, Почти 50 лет смотрю футбол и такой хрени как в воскресной игре нигде не видел: вместо пенки Зениту, либо желтой Кузяеву, либо определения оффсайда у Мостового (который и забил через несколько секунд) при передаче Ренана как итог засчитанный гол Спартаку!))) Три. ТРИ!!! нарушения за несколько секунд не увидел ни ВАР ни один из судей! И не было практически ни одного повтора, зато нарушение Дуарте минут 5 со всех ракурсов крутили! Такой футбол мне не нужен!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4139

      Эном айс > ziborock 3 часа назад

      Ну, и я примерно столько-же смотрю... Правда это уже не футбол.(
      Каждый бесится и орёт со своей колокольни...розовой или голубой.
      Просто лень эквивалентные эпизоды озвучивать. Похер.
      Мы чемпионы , а вы - беситесь дальше. Причём бессильно беситесь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > ziborock 3 часа назад

      Понятно что "бессильно", админресурс за вами же!))) 40% судей из СПб, где в области лишь одна команда (откужа их столько набрали ХЗ), спонсор у ВАР Газпром, руководство РФС....все и всё мы знаем, но всему приходит конец и как бы низко упасть не пришлось!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4139

      Эном айс > ziborock 3 часа назад

      ))
      Ну, вы же упали.., причём ещё и с большей высоты, и ещё с больших хлебов. Так что-не страшно. Десятое место нам по любому не приснится.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > ziborock 3 часа назад

      Никуда Спартак не упал, в яму попал просто! А вот про "хлеба" смешно если даже Канищев говорил что в Алании платили больше! Но у вас своя песня, вам проще свои грехи прятать за другими указывая на них пальцем! Спартак играл в полуфиналах абсолютно всех еврокубковых турниров! Был на 4 месте в рейтинге ФИФА - такой вот админресурс был!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4139

      Эном айс > ziborock 2 часа назад

      Ой, всё))
      Слишком ты агрессивен для ровесника, и регрессивен для адекватного собеседника)). Спасибо, что грязи не накидал, как обычно. Не буду спорить.
      Обидно. Понимаю.
      Будет у вас всё хорошо в следующем году.только следите за Локо.)

      --

      Блин ,не удержался...

      "Жизнь ползет, как змея в траве,
      Пока мы водим хоровод у фонтана.
      Сейчас ты в дамках,
      Но что ты запляшешь,
      Когда из-за гор
      Начнет кто-то дуть опять бромантан?" почти(с))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1798

      ScarlettOgusania > ScarlettOgusania 2 часа назад

      нам не надо напоминать про мой ник, прекрасно помню этих "сокровищ", которых приволок ростовский бандит червь, потому и составил этот ник, чтобы каждый бо.мж вспоминал, кстати, сегодня уже второй бо.мж напомнил мне об этих "легендах") приятно, что помните про наши "черные" неограненные алмазы в 100 карат)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > ziborock 2 часа назад

      Я агрессивен?! Это кажется когда сказать нечего! Я сама адекватность, доброта и спокойствие!
      "То, что вы можете воспринимать спокойно больше не управляет вами." ©
      А БГ не люблю и как человека и как творческую личность, приходилось с ним общаться в рок-клубе и на похоронах Майка, когда в Питере жил, но правда тогда он более адекватным был! Лучше спроси у него как ему Андрей Панов (Свин), земля ему пухом, под дверью опорожнился!)
      P.S. Кстати твой кумир "пропыхал" поболее нашего "ямайца"!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4139

      Эном айс > Эном айс 1 час назад

      Придётся отвечать..
      БГ не кумир, но личность, именно Личность достойная самого себя, в отличие от многих из нас..
      Кумир прошлого -Макаревич(может и к сожалению).
      Может мы с тобой и на Рубинштейна, 13 виделись когда-то.
      Перемен требовали...Наши сердца..
      Всё закончилось.
      --
      я работал по сцене на концертах и БГ, и Алисы, и Нау..
      Боб-нормальный псевдорусский мужик. Но.
      Слыть "себе на уме" и быть умным-разные вещи.
      Поэтому фраза "БГ -Бог,от него сияние исходит.." уже не для меня..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8307

      Беспонтий > ScarlettOgusania 1 час назад

      да в рамках себя веди просто
      вроде неглупый парень а плесень раньше пены вылезает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1798

      ScarlettOgusania > Беспонтий 1 час назад

      вот что я тебе скажу, советчик: я в советах не нуждаюсь, ты про "плесень" своим отморозкам, вроде князя, пупсика, литейного и других в стадии (гы-гы) шепни на ушко, чтобы "вели себя в рамках")

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8307

      Беспонтий > ScarlettOgusania 24 минуты назад

      так то да
      только вот до такого даже наши отбитые гыгышники не дошли
      -----------------
      08.05.2023
      21:26 «Я бы в рот дал этой мамашке свисток – она бы обосралась через пять минут»: Быстров – о «болезни Заремы»
      Володька, ты своей жене в рот дай, глядишь - и обосрётся через 5 минут...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1798

      ScarlettOgusania > Беспонтий 3 минуты назад

      ваши гыгышники и покруче могут, не обольщайся - почитай внимательно их перлы, примерно так же, как и мои, с пристрастием психушка в Питере очень плохо работает, направь им жалобу на сайт!)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 