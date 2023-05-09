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  • Бакаев рассказал об эмоциях в связи с чемпионством «Зенита» после победы над «Спартаком»

Бакаев рассказал об эмоциях в связи с чемпионством «Зенита» после победы над «Спартаком»

9 мая 2023, 15:15
31

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями после чемпионского матча.

  • В воскресенье петербуржцы победили «Спартак» – 3:2.
  • Команда досрочно выиграла РПЛ – за 4 тура до конца сезона.
  • Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года как раз из «Спартака».

– Эмоции прекрасные. Тяжелый год, тяжелый чемпионат. Все соперники были достойные, из-за этого вдвойне приятно победить в этом году. Все матчи были сложными, но лучший еще впереди.

– С каким настроем выходили в этом сезоне на матчи против бывшей команды – «Спартака»?

– У меня всегда одна мотивация ко всем соперникам – я всегда выхожу выкладываться на все сто процентов.

– Как оцените свою игру в этом сезоне?

– Я мало играл. Надо больше играть, так что посмотрим. Буду тренироваться, чтобы больше выходить на поле.

– Как будете праздновать свое первое чемпионство?

– Я еще не знаю, как здесь празднуют (смеется). Только начинаю осваиваться в плане празднования, посмотрим.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Бакаев Зелимхан
Комментарии (31)
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Эном айс
1683634949
Как празднуют.. Свинью режут. Спрашивает ещё.)
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ziborock
1683636352
А празднуют в Зените с Кукуянами - Ивановыми и медальки им тоже дают как и премиальные!)
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Иван Петров 1986
1683641054
Ну наконец то этот придурок стал чемпионом. Столько просидеть на лавке и тут чемпион.
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